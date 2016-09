Neuauflage von "Rock meets Classic" im Theater Nordhausen

Nachdem „Rock meets Classic“ beim vergangenen Rolandsfest den Theaterplatz bis auf den letzten Platz gefüllt hat, gibt es nun eine Neuauflage der beliebten Konzertreihe im Theater Nordhausen. Gleich zweimal, am 30. September und am 8. Oktober jeweils um 19.30 Uhr, findet das Crossover-Konzert unter der Leitung von Kai Tietje statt. Mit von der Partie sind aus dem Ensemble des Theaters Nordhausen Anja Daniela Wagner und Marvin Scott. An ihrer Seite werden Corinna Ellwanger, die zuletzt als „Pirate Queen“ begeisterte, und Claudia Braun, die schon mehrfach bei „Rock meets Classic“ mitgewirkt hat, auftreten. Das Loh-Orchester Sondershausen wird durch eine eigens zusammengestellte Rockband verstärkt.



Die Konzertbesucher erwartet en ganz neu zusammengestelltes Programm mit einer Mischung von Rock und Klassik, die keine Wünsche übrig lässt. Mit legendären Rock-Songs von Led Zeppelin, den Beatles, ABBA und vielen mehr wird das Crossover-Konzert sein Publikum begeistern. Klassik-Hits wie „Porgi, amor“ aus Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“, „Nessun dorma“ aus „Turandot“ versprechen in den Arrangements von Kai Tietje und gespielt von Orchester und Rockmusikern ganz neuen Hörgenuss. Abgerundet wird das Programm durch stimmungsvolle Highlights der Filmmusik.



Karten für „Rock meets Classic“ am Freitag, 30.September, und am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr gibt es an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.

