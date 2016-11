Peter I. Tschaikowsky steht im Mittelpunkt des 2. Sinfoniekonzert des Loh-Orchesters Sondershausen am 26. und 27. November um 18 Uhr. Unter dem Motto „Hommage an Tschaikowsky“ steht neben Werken des russischen Komponisten Musik von Alexander Borodin und Christoph Ehrenfellner auf dem Programm. Die musikalische Leitung des Konzerts hat Generalmusikdirektor Michael Helmrath.



Tschaikowskys einziges Violinkonzert ist eines der beliebtesten Werke der klassischen Musik. Das Werk verzaubert durch seine Heiterkeit und Lebensfreude, seine sprudelnde Melodik und Virtuosität. Gemeinsam mit dem Loh-Orchester spielt die Geigerin Liv Midgal dieses Konzert. Sie ist in Nordthüringen keine Unbekannte: Bereits mehrmals begeisterte sie das Publikum.



Von Peter I. Tschaikowsky, der schon zu Lebzeiten einer der gefeiertsten Komponisten war, steht außerdem sein schwungvoller „Slawischer Marsch“ auf dem Programm, in dem der Komponist serbische Volkslieder mit der Zarenhymne des alten Russland verband.



Eine Hommage an Tschaikowsky ist die „Fantaisie Pathétique“ von Christoph Ehrenfellner, dem Composer in Residence des Loh-Orchesters. Dieses Werk für Orchester bezieht sich hörbar auf Tschaikowskys 6. Sinfonie, die „Pathétique“, die Musik sei „in ihrem Wesen Kommentar, Weiterführung und Referenz an den verehrten Meister“, so der Komponist selbst über seine Fantaisie. Einen Satz daraus gab es bereits zu Beginn der laufenden Saison in der Operngala zu hören. Im 3. Sinfoniekonzert nun kommt das Publikum in den Genuss der ganzen Komposition.



Ein Landsmann von Tschaikowsky, doch etwas älter als dieser war Alexander Borodin. Mit dessen Sinfonischer Dichtung „Eine Steppenskizze aus Mittelasien“ strömen zu Beginn des Abends sehnsuchtsvolle russische und orientalische Klänge durch den Konzertsaal.



Das 3. Sinfoniekonzert findet am 26. November um 18 Uhr im Haus der Kunst und am 27. November um 18 Uhr im Theater Nordhausen statt. Jeweils um 17.15 Uhr laden Michael Helmrath und Konzertdramaturgin Juliane Hirschmann zu einer Einführung in das Foyer ein. Eine besondere Einführung für junge Konzertbesucher zwischen 7 und 13 Jahren gibt es parallel zum ersten Teil des Konzerts: Juliane Hirschmann bereitet die Kinder und Jugendlichen auf Tschaikowskys Violinkonzert vor, das sie dann gemeinsam im zweiten Teil des Konzerts erleben.



Karten für das 3. Sinfoniekonzert gibt es an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52), in der Touristinformation Sondershausen (Tel. 0 36 32/78 81 11), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH. Zum Konzert in Sondershausen fährt im Sondershäuser Stadtgebiet der Konzertbus; dank der Unterstützung durch den Förderverein Loh-Orchester Sondershausen e. V. ist die Mitfahrt kostenlos.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren