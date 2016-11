Am Sonntag ist wieder Kinotag im Lindenhof

Am Sonntag, 13.November macht das Kinomobil Baden-Württemberg wieder Station im Melchinger Theater Lindenhof. Für Kinder ab 8 Jahren kommt um 15 Uhr der Animationsfilm „Der kleine Prinz“ auf die Leinwand. Darin wird ein kleines Mädchen von einem ehemaligen Piloten in die magische Welt des kleinen Prinzen eigeweiht. Um 19 Uhr wird die abstrus-komische Vater und Tochter-Geschichte „Toni Erdmann“ der deutschen Regisseurin Maren Ade gezeigt. Während die Filme im Theatersaal gezeigt werden, spielt gleichzeitig auf der Bühne der Theaterscheune „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“. Karten gibt es über das Kartenbüro 07126 92 93 94 oder karten@theater-lindenhof.de.



Möglich ist das „Kino im Dorf“ durch eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Mit dem Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“ wendet sich die Bundeskulturstiftung erstmals gezielt an Kultureinrichtungen in ländlichen Regionen, um dort Transformationsprozesse anzustoßen. Im Projekt „Lernende Kulturregion Schwäbische Alb“ ist das Theater Lindenhof mit der Projektlinie STADT.LAND.IM FLUSS./ KLEINES DORF, GROSSE Welt beteiligt.

Theater Lindenhof

Seit über drei Jahrzehnten bietet das Theater Lindenhof seinem Publikum "Volkstheater im besten, ja allerbesten Sinne" (Stuttgarter Zeitung). Fernab der Metropolen ist dieses Theater zum Inbegriff für ein besonderes Heimattheater geworden: Faszinierende Theaterexkursionen im Freien, Inszenierungen von Klassikern, Umsetzungen lokaler und regionaler Geschichte und Geschichten, große Theaterprojekte mit Bürgern und ein vielseitiges Kleinkunstprogramm - darunter zahlreiche Uraufführungen. Für ihre Inszenierungen erhielten die Theatermacher eine Reihe von Auszeichnungen wie den Volkstheaterpreis des Landes Baden-Württemberg, den Theaterpreis der Stuttgarter Zeitung, den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Tübingen und den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg, den BKM-Preis der Bundesregierung für kulturelle Bildung (2013) sowie den Monica-Bleibtreu-Preis der Privattheatertage Hamburg 2014.



Das Theater Lindenhof führt jährlich rund 350 Veranstaltungen durch - davon 230 in Burladingen-Melchingen und 120 an Gastspielorten in ganz Baden-Württemberg, aber auch überregional in München, Hamburg, Berlin oder Recklinghausen. Mit seinen Aufführungen erreicht es jährlich 45.000 ZuschauerInnen, davon 20.000 allein in Melchingen. Das Theater Lindenhof ist seiner Rechtsform nach seit dem 1. Januar 2011 eine Stiftung. Das einzige Regionaltheater wird vom Land Baden-Württemberg, den Landkreisen Zollernalb, Reutlingen, Tübingen und von der Sitzgemeinde Burladingen sowie rund zwanzig Partnerstädten aus dem ganzen Land unterstützt.



