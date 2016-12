"Peter Pan - das Musical" gastiert am Dienstag in Alsdorf

Pünktlich zum Ende der Winterferien gastiert das deutschlandweit erfolgreiche Theater Liberi mit seinem Familientheater-Erlebnis „Peter Pan - das Musical" am kommenden Dienstag, den 3. Januar 2017 um 16:00 Uhr in der Stadthalle in Alsdorf.



Alle Kinder werden erwachsen, außer einem… jeder kennt den wohl größten Abenteurer der Kinderliteratur, den Meister der Fantasie und Helden aller Kinderträume: Peter Pan!



Auf der sagenumwobenen Insel Nimmerland leben Peter und seine verlorenen Jungs, die liebenswürdige und manchmal etwas zickige Fee Tinker Bell, die wilde Indianerin Tigerlilly, gefräßige und komisch tickende Krokodile und der finstere Käpt'n Hook samt seiner Piraten. In diese Traumwelt gerät auch Wendy, das kleine Mädchen aus London, und erlebt das Abenteuer ihres Lebens. Doch Wendy beginnt sich langsam zu fragen, ob sie für immer ein Kind bleiben möchte. Als die Sehnsucht nach den Eltern und dem Zuhause immer größer wird, muss sie sich entscheiden… Spannung, Spaß und Happy-End sind garantiert.



„Peter Pan – das Musical" ist eine kindgerechte und anspruchsvolle Interpretation des Märchens frei nach dem berühmten englischen Autor James M. Barrie. Ansprechende Musik, ein eindrucksvolles Bühnenbild und fantasievolle Kostüme lassen die Nimmerland-Illusion real und Träume wahr werden. So können kommenden Dienstag alle großen und kleinen Alsdorfer Musical-Fans sich knapp hundert Minuten inklusive Pause in ein schwungvolles Musical entführen lassen: spannend, humorvoll und dennoch liebevoll. Empfohlen für Kinder ab vier Jahren.



Knapp eine Million zufriedene und wiederkehrende Zuschauer der märchenhaften Musical-Produktionen von Theater Liberi sprechen für sich: Das Musical-Abenteuer für die ganze Familie sollte man sich nicht entgehen lassen!



Tickets sind noch bis einschließlich Montag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von



22,- / 20,- / 17,- Euro für Erwachsene und 20,- / 18,- / 15,- Euro für Kinder von 3 bis 14 Jahren je nach Kategorie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. Kurzentschlossene können auch noch am Dienstag an der Tageskasse ab 15:00 Uhr zum Kartenpreis von 24,- / 22,- / 19,- Euro für Erwachsene und 22,- / 20,- / 17,- Euro für Kinder von 3 bis 14 Jahren zugreifen!



Wo Theater Liberi in diesem Jahr noch unterwegs ist und was Sie sonst über das Stück wissen sollten, finden Sie auf www.theater-liberi.de oder auf www.facebook.com/Theater.Liberi.

