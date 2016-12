"Aschenputtel - das Musical" gastiert am Montag in Konstanz

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert das deutschlandweit erfolgreiche Theater Liberi den märchenhaften Klassiker fröhlich und dennoch romantisch inszeniert als einmaliges Familienerlebnis am kommenden Montag, den 19. Dezember 2016 um 16:00 Uhr im Konzil in Konstanz.



Es ist die ewig junge Geschichte: Trotz aller Widrigkeiten am Hofe ihrer Stiefmutter lässt sich das brave Mädchen Aschenputtel nicht unterkriegen. Eines Tages, so will es das Schicksal, begegnet Aschenputtel ihrem Traumprinzen. Das Abenteuer des tapferen Mädchens nimmt seinen Lauf und – ohne zu viel verraten zu wollen – am Ende wird Aschenputtel ihren Prinz in Herz und Arme schließen können.



Das romantische Märchen vom Aschenputtel - oder Cinderella wie es im englischsprachigen Raum heißt - ist eine Geschichte über den Glauben an die wahre Liebe. Mit großer Hingabe an das Original wird am kommenden Montag die Parabel über das unerschütterlich Gute im Menschen von den Machern des Theater Liberi humorvoll, spannend und mit modernen Facetten in ein Musical-Abenteuer umgesetzt, das die Konstanzer in seinen Bann ziehen wird. Kurzum: Garantiert beste Musical-Unterhaltung für Jungs und Mädchen ab vier Jahren und für alle, die die Prinzessin oder den Prinzen in sich einmal wieder zum Leben erwecken wollen!



Knapp eine Million zufriedene und wiederkehrende Zuschauer der märchenhaften Musical-Produktionen von Theater Liberi sprechen für sich: Das Theatererlebnis für die ganze Familie sollte man sich nicht entgehen lassen! Tickets sind noch bis einschließlich Sonntag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 24,- / 22,- / 19,- / 15,- Euro für Erwachsene und



22,- / 20,- / 17,- / 13,- Euro für Kinder von 3 bis 14 Jahren je nach Kategorie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. Kurzentschlossene können auch noch am Montag an der Tageskasse ab 15 Uhr zum Kartenpreis von 26,- / 24,- / 21,- / 17,- Euro für Erwachsene und 24,- / 22,- / 19,- / 15,- Euro für Kinder von 3 bis 14 Jahren zugreifen!



Wo Theater Liberi in diesem Jahr noch unterwegs ist und was Sie sonst über das Stück wissen sollten, finden Sie auf www.theater-liberi.de oder auf www.facebook.com/Theater.Liberi.



Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Sparkasse Bodensee und die AOK Hochrhein-Bodensee.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren