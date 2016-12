Erfolg mit Chesnots "Lifting oder ut oolt mookt jung"

Als sehr unterhaltsamer Publikumsrenner hat sich die zweite Inszenierung der Spielzeit 2016/17 des Theaters am Meer, die Komödie von Pierre Chesnot „Lifting oder ut oolt mookt jung“ entwickelt. Nach der ausverkauften Premiere sind bisher alle weiteren Vorstellungen ebenfalls nahe ausverkauft, so dass sich die Theaterleitung entschlossen hat, nach der Vorstellung am 26.12. (zweiter Weihnachtstag), zwei weitere Vorstellungen am Mittwoch, dem 28.12. und am Freitag, dem 30.12., jeweils um 20 Uhr, anzubieten.



„Wer den humorvollen Blick auf den Jugendwahn, den das Theater am Meer mit dem spielfreudigen Ensemble bietet, noch sehen möchte, sollte sich schnell um Karten bemühen, denn weitere Vorstellungen sind aus dispositorischen Gründen nicht möglich“, so Bühnenleiter und Regisseur Arnold Preuß, der auch darauf hinweist, dass sich Theaterkarten wunderbar verschenken lassen. Kommen Sie in unser Büro und lassen Sie sich beraten, empfiehlt er allen Weihnachtsgeschenksuchenden.



„Tolles Stück, noch toller gespielt“ – so lautet allgemein das Fazit der Besucher im kleinen Schauspielhaus an der Kieler Straße. In „Lifting oder ut oolt mookt jung“ geht es um das Älterwerden. Schön sein, jung sein, fit sein – nur so ist der Erfolg in allen Lebenslagen garantiert, meint man heute landauf, landab. Auch Maximilian Martin (Arnold Preuß) hat seine Probleme damit. Nicht nur, dass er frisch in Scheidung von seiner Ehefrau Julia (Christel Dörnath) lebt, zudem ist er seinen lukrativen Job losgeworden. Mit gerade mal 60 Jahren steckt er mitten in einer Lebenskrise. Was kann er jetzt noch tun?



Das Rentnerdasein mit Blumenzüchten und Gartenpflege ist keine Alternative. Er will in die Politik gehen, doch seine Partei meint, er sei zu alt. Da kommt Dr. Feuerbach (Jendrik Marschner) von der benachbarten Schönheitsfarm gerade recht, er macht ihm eine Verjüngungskur schmackhaft, die ihn jung und dynamisch macht. Maximilian erkennt sich fast selbst nicht mehr. Aus dem "alten" Mann ist ein tatendurstiger, temperamentvoller "Jüngling" geworden, der sofort erotische Frühlingsgefühle verspürt, als er seine attraktive und sportliche Nachbarin Alexandra (Dagmar Wehrmann) erblickt. Sollte er bei ihr noch Chancen haben?



In weiteren Rollen sind zu sehen Walter Bleckwedel (als Georg Bertram), Svenja Eilers (als Marion Bertram) und Heidi Strowik (als Frau Rebmann)



TERMINE

Montag, 26.12.2016, 20:00 Uhr, freier Verkauf

Mittwoch, 28.12.2016, 20:00 Uhr, freier Verkauf

Freitag, 30.12.2016, 20:00 Uhr, freier Verkauf

