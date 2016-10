Winterurlaub à la Sicilia - Skifahren am Ätna und Meer nur bei The Thinking Traveller

Mit 3.323 Metern Höhe ist der Ätna, der Besucher seit jeher in den Bann zieht, nicht nur ein wahrhaft gewaltiger Berg, sondern auch der höchste aktive Vulkan in Europa, auf dem man im Winter sogar Skifahren kann. Der Ferienvillenspezialist The Thinking Traveller bietet seinen Gästen jetzt einen „Winterurlaub à la Sicilia“: ein Aufenthalt in einem seiner Flagschiff-Häuser, Rocca delle Tre Contrade oder Don Arcangelo all´Olmo, zwischen Catania und Taormina, beide zwischen Meer und Vulkan gelegen und mit entsprechenden Ausblicken gesegnet.



Don Arcangelo all’Olmo und Rocca delle Tre Contrade, beides ehemalige Adelsanwesen mit je 12 Schlafzimmern, können bis zu 24 Personen beherbergen und auch über den Winter gebucht werden. Sie gelten als die schönsten verfügbaren Mietvillen in Sizilien und werden wie ein privates, kleines 5-Sterne-Hotel mit hauseigenem Personal geführt. Beide Häuser laden nach einem Skitag zu einem heimeligen Abend vor dem Kamin oder Heimkino ein und für die, die nicht genug vom Anblick des Vulkans bekommen: Im Garten von Don Arcangelo all´Olmo steht ein Whirlpool mit Panoramaaussicht bereit. Mit dem täglichen Housekeeping Service, inklusive einer privaten Köchin, wird für das unbekümmerte Wohl der Gäste gesorgt.



Beim Gedanken an einen Skiurlaub mag Sizilien nicht als erstes Reiseziel in den Sinn kommen, doch dank seiner Höhe bietet der Ätna gute Skiverhältnisse von November bis etwa Ende März. Zudem verspricht das sizilianische Skiszenario im Vergleich zu den klassischen Wintersportgebieten der Alpen gerade jenen, die das Besondere suchen ein Erlebnis ohnegleichen: den atemberaubenden Ausblick über das kristallklare Ionische Meer in Kombination mit der exklusiven Lage am Hauptkrater des höchsten aktiven Vulkans in Europa, der erst kürzlich zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde. The Thinking Traveller steht seinen Gästen auch bei der Organisation des Skivergnügens vom Kauf der Tickets bis hin zum Transfer mit seinen Lokalmanagern vor Ort zur Verfügung.



Mehr zu Skifahren auf dem Ätna:

www.thethinkingtraveller.com/de/thinksicily/reisefuhrer-fur-sizilien/allgemeine-informationen/skifahren-auf-sizilien.aspx



Weihnachten und Silvester auf Sizilien:

www.thethinkingtraveller.com/de/thinksicily/reisefuhrer-fur-sizilien/alles-uber-sizilien/weihnachten-auf-sizilien.aspx



Mehr Info zur Villa Rocca delle Tre Contrade:

www.thethinkingtraveller.com/de/thinksicily/rocca-delle-tre-contrade.aspx#about[b]

[/b]

Mehr Info zur Villa Don Arcangelo all´Olmo:

www.thethinkingtraveller.com/de/thinksicily/don-arcangelo-all-olmo.aspx#about



Villen in Sizilien, Italien www.thethinkingtraveller.com/thinksicily. Im Jahre 2002 wurde The Thinking Traveller von Huw und RossellaBeaugié gegründet. Das Paar begann mit der Vermietung von Ferienvillen in Sizilien. Sizilien gilt als eine Insel der Extreme und Kontraste, eine Ansammlung all dessen, wofür Italien so berühmt ist: Geschichte, Architektur, Natur wie auch die Einwohner und nicht zu vergessen die kulinarischen Genüsse. Genauso vielfältig wie die Insel sind auch die Villen im Portfolio des Ferienvillenspezialisten: Historisches Gemäuer trifft etwa auch des Öfteren auf modernes Design.



Villen in Apulien, Italien www.thethinkingtraveller.com/thinkpuglia. Apulien bildet mit der Salento Halbinsel den Absatz des italienischen "Stiefels". Salento beherbergt einige der schönsten Strände Italiens und hat sich als hot spot für italienische Show Business- und Modegrößen etabliert. Die Gäste dürfen zwischen handverlesenen Strandvillen bis hin zu raffiniert restaurierten Trulli-Häusern und rustikalen Landsitzen in der Hügel-landschaft Apuliens wählen. Sie haben, wie in allen anderen Destinationen, die Möglichkeit den Service eines eigenen Kochs und weiteren Personals in Anspruch zu nehmen.



Villen auf den Ionischen Inseln, Griechenland www.thethinkingtraveller.com/de/thinkionianislands. Angeboten werden erlesene Ferienvillen auf den griechischen Inseln Lefkada, Meganisi, Paxos und Antipaxos sowie Korfu. Das Portfolio umfasst Häuser mit spektakulärem Panorama, Infinity Pools und Zugang zu bezaubernden Buchten mit azurblauem Meerwasser und Traumstränden. Gäste können auch ein Boot mieten um die Küstengewässer zu erkunden oder die Hügellandschaften im Inneren der Inseln bewandern um einmalige Ausblicke auf das Ionische Meer zu genießen.



Villen auf den Sporadischen Inseln, Griechenland www.thethinkingtraveller.com/de/sporades. Seit Beginn diesen Jahres umfasst das Portfolio des Ferienvillenanbieters auch einige exklusive Häuser auf den sporadischen Inseln, Alonnissos und Skopelos. Die Sporaden zählen zu den schönsten und grünsten Inseln Griechenlands, sind wenig bebaut und liegen abseits des Massentourismus, dort wo noch Natur und Ruhe herrschen: im Ägäischen Meer. Die Villen liegen vor einer Kulisse mit Ausblicken über eine üppig bewachsene Berglandschaft, charmante Dörfer und einsame Strände mit kristallklarem Wasser.



Die gesamte Auswahl und mehr Informationen gibt es auf: www.thethinkingtraveller.com/de

Über The Thinking Traveller

Der Ferienhausspezialist "The Thinking Traveller" gewinnt zum sechsten Mal in Folge bei den Condé Nast Traveller Readers Awards in der Kategorie "Best Villa Rental Company" und räumte dieses Jahr, wie zuletzt 2011, als Erstplatzierter Gold ab in den Kategorien: bester Villenvermietservice, bester Service vor Ort, beste Auswahl an Villen und Ausstattung, beste Präsentation der Villen. The Thinking Traveller bietet über 180 sorgsam ausgewählte Ferienvillen und gilt als erste Adresse für die Vermietung luxuriöser Villen im Herzen der Mittelmeerregion in Italien und Griechenland. Das Portfolio erstreckt sich über großzügige Adelsanwesen bis hin zu Familienhäusern mit Pool oder romantischen Refugien für zwei mit Meerblick.



Das britische Unternehmen führt beispielhaft vor, wie die Vermietung exklusiver Anwesen in atemberaubender Lage mit preisgekröntem Service einhergehen kann. Täglicher Housekeepingservice oder ein privater Koch auf Wunsch runden das Ferienvillenerlebnis ab.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren