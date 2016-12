UNION GLASHÜTTE - Belisar Pilot Chronograph

Ein sportlicher Flugbegleiter mit langem Atem: Der Belisar Pilot Chronograph von Union Glashütte verbindet die Qualitäten einer modernen Fliegeruhr mit einer Stoppfunktion und einer Gangreserve von bis zu 60 Stunden.



Das großzügig dimensionierte Edelstahlgehäuse misst 44 Millimeter und umfasst ein gewölbtes, beidseitig entspiegeltes Saphirglas, das eine gute Sicht auf das Zifferblatt ermöglicht. Klar skalierte Stunden- und Minutenindexe sorgen auf dem schwarzen Hintergrund für maximalen Kontrast. Superluminova auf den spitz zulaufenden Zeigern und auf den Indexen sorgen dafür, dass sich die Zeit auch bei Dunkelheit gut ablesen lässt. Eine auffallende Datumsanzeige im Zifferblattfenster bei 9 Uhr bildet das optische Gegengewicht zu den beiden Chronographenzählern für Stunden und Minuten.



Aufwendig verarbeitete Details im Fliegeruhrenstil vervollkommnen das Design der Uhr: Sie lässt sich dank der großen, griffigen Krone und den markant geformten Drückern selbst mit dicken Handschuhen leicht bedienen. Auffallende Nieten am Kalbslederband und helle Steppnähte unterstreichen den robusten Look des Chronographen. Zugleich verleihen ihm die sanft geschwungenen Bandanstöße und die charakteristischen aufgeschraubten Flanken der Kollektion Belisar eine Spur Eleganz, die ihn zum klassischen Allrounder macht.



Ein Blick hinter den geschraubten Saphirglasboden zeigt das individuell in Glashütte gefertigte und veredelte Automatikwerk UNG-27.01, das eine Gangautonomie von bis zu 60 Stunden besitzt. Neben der Version mit schwarzem Zifferblatt ist auch eine Ausführung mit grauem Zifferblatt erhältlich. Beide Varianten des Belisar Pilot Chronographen kosten 2.680,00 Euro / CHF (unverbindliche Preisempfehlung).









