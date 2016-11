UNION GLASHÜTTE - 1893 Kleine Sekunde Roségold

Goldener Rahmen für ein edles Zifferblatt: Union Glashütte präsentiert das Modell 1893 Kleine Sekunde mit einem Gehäuse aus 18-karätigem Roségold. Bei dieser 41 Millimeter messenden Variante kommt die nostalgisch anmutende Eleganz der Uhr wunderschön zur Geltung. Die Kollektion 1893 erinnert an das Gründungsjahr der „Uhrenfabrik Union Glashütte“ und knüpft mit ihren Details an die traditionelle Uhrmacherkunst an.



So besticht die 1893 Kleine Sekunde in Roségold durch ein weißes, im Emaille-Stil lackiertes Zifferblatt mit geschwungenen arabischen Ziffern. Es wird aufwendig in zwei Lagen gefertigt, sodass ein reliefartiger Effekt entsteht, der an der etwas tieferliegenden Kleinen Sekunde bei 6 Uhr gut zu erkennen ist. Als weitere Anlehnung an uhrmacherische Traditionen schmückt eine Bahngleis-Minuterie sowohl das Hauptzifferblatt als auch die Kleine Sekunde.



Der warme Ton des Goldgehäuses betont die sanft geschwungenen Bandanstöße der Lünette und wird durch ein geprägtes Armband aus braunem Leder noch veredelt. Im Innern der Uhr schlägt das fein dekorierte Automatikwerk U 2899-ZZ6, das durch den geschraubten Saphirglasboden beobachtet werden kann. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 7.600,00 Euro / CHF.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren