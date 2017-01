Tissot Ballade stellt die Unruh-Spiralfeder aus Silizium vor

Innovation



Tissot besitzt eine langjährige Erfahrung bei der Herstellung hochpräziser und überaus zuverlässiger mechanischer Uhren. Diese brachten dem Uhrenhersteller bereits zahlreiche Preise bei internationalen Chronometriewettbewerben ein. Die Zeit verändert sich nicht, doch die Genauigkeit ihrer Berechnung wächst mit neuen Technologien. Nutzte man einst noch Sanduhren, so erhitzen wir nun den Sand und stellen Silizium-Unruhspiralen für das schlagende Herz der Uhr her. Dank seiner Eigenschaften weist Silizium eine erhöhte Widerstandsfähigkeit und Konstanz auf, die eine größere Präzision ermöglichen und Langlebigkeit gewährleisten. Diese Attribute verstärken das bereits beeindruckende Uhrwerk Powermatic 80 zusätzlich, das eine Gangreserve von 80 Stunden bietet. Einmal mehr revolutioniert die Marke Tissot die Uhrenindustrie in ihrem Preissegment durch die Verwendung einer Technologie, die sonst nur hochpreisigen Uhren vorbehalten ist. So folgt die Tissot Ballade dem Motto der Marke, Luxus zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.



Tradition



Auch wenn die Kollektion zu den Klassikern von Tissot zählt, erreicht sie doch mit der erstmaligen Einführung dieser neuen Technologie in der Geschichte der Marke eine gänzlich neue Stufe. Hinsichtlich des Designs verleihen elegante Details der Tissot Ballade einen zeitlosen Stil, dessen Reiz im Laufe der Jahre zweifellos zunehmen wird. Mit ihrer schicken Silhouette und den polierten Veredelungen, die ihr einen seidigen Glanz verleihen, ist die Uhr der perfekte Zeitmesser für einen absolut mühelosen Übergang vom Tag zur Nacht. Durchdachte Details, einschließlich des Clous-de-Paris-Dekors auf der Lünette, das perfekt auf das effiziente Uhrwerk abgestimmt ist, sowie das klare, gut ablesbare Zifferblatt verleihen der Uhr besonderen Tragekomfort. Es ist Zeit, alles zu haben!



Kenndaten





 Swiss Made

 Durch die COSC offiziell als Chronometer zertifiziertes Automatikwerk

 316L Edelstahlgehäuse mit Sichtboden

 Kratzfestes Saphirglas

 Wasserdicht bis zu einem Druck von 5 bar (50 m / 165 ft)

 Massives 316L Edelstahlarmband oder Lederarmband mit Butterfly-Faltschließe und Drückern

 Gelb- und roségoldfarbene Bicolor-Ausführungen sind PVD-beschichtet

 Abmessungen: Herrenmodelle 41 mm x 39 mm / Damenmodelle 32 mm x 30,6 mm



