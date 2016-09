Zehn Fonds von TH Real Estate erhalten Auszeichnung für besondere Nachhaltigkeit

Die Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) zeichnet zehn Fonds von TH Real Estate mit einem „Green Star“ aus

Die Studie ist die weltweite Benchmark für Nachhaltigkeit im Real Estate Markt





TH Real Estate hat von der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) für zehn europäische und US-amerikanische Immobilienfonds die Auszeichnung „Green Star“ für besondere Nachhaltigkeit erhalten. Der UK Retail Warehouse Fund und der Henderson UK Property Fund belegten zudem in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe den ersten Platz; der Shopping Center Fund landete auf dem zweiten Rang.



Mit den zehn Auszeichnungen hat TH Real Estate die Zahl der „Green Stars“ im Vergleich zum Vorjahr (acht Auszeichnungen) gesteigert. Die Ergebnisse von GRESB zeigen erneut die führende Rolle von TH Real Estate, wenn es um die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie hinweg geht.



GRESB hat sich darauf spezialisiert, die Nachhaltigkeits-Performance von Kapitalanlagen (Fonds ebenso wie gelistete Gesellschaften) auf der ganzen Welt zu bewerten, darunter auch Immobilieninvestments. Im Auftrag von annähernd 60 institutionellen Investoren hat GRESB in diesem Jahr an die 1.100 Gesellschaften und Fonds aus mehr als 60 Ländern bewertet.



Investoren legen bei ihren Anlageentscheidungen zunehmend Wert auf die GRESB-Bewertung und viele der Investoren von TH Real Estate erwarten eine Berichterstattung und Bewertung durch GRESB.



Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist im Unternehmen fest verankert und die Bewertung unserer Fonds zeigt, dass die Bemühungen der letzten Jahre, das Thema in der Unternehmens-DNA zu verankern, erfolgreich waren. Dass drei unserer Fonds auf dem ersten beziehungsweise zweiten Platz des Rankings gelandet sind, zeigt unsere Rolle als Vorreiter im Markt, und dass unser Einsatz rund um das Thema Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Immobilieninvestments zu unserem Kerngeschäft gehört.“



Abigail Dean, Head of Sustainability, TH Real Estate

Über TH Real Estate

TH Real Estate ist eine weltweit tätige und auf Immobilien spezialisierte Investmentgesellschaft. Als einer der größten Immobilien-Asset Manager der Welt und aufbauend auf einer umfassenden Expertise und starken finanziellen Ressourcen bietet TH Real Estate seinen Kunden kreative und effektive Lösungen zur Anlage in Immobilien aus den Sektoren Einzelhandel, Büro, Logistik, Wohnen und Immobilienfinanzierungen. Dabei setzt TH Real Estate auf einen nachhaltigen Ansatz, um den Wert einer Anlage dauerhaft zu erhalten und zu steigern.



Das Unternehmen gehört TIAA, einem US-amerikanischen Finanzdienstleister und Fortune 100 Unternehmen mit 800,76 Milliarden Euro Assets under Management*. Gegründet im April 2014 ist TH Real Estate weltweit in allen wichtigen Märkten vertreten und verfügt über Niederlassungen in Amerika, Asien und Europa. Das verwaltete Immobilienvermögen liegt bei 26,1 Milliarden Euro, verteilt auf rund 50 Fonds und Mandate. TIAA Real Estate und TH Real Estate verwalten zusammen ein Immobilienvermögen von 87 Milliarden Euro und bilden eine der größten Immobilien-Investmentplattformen der Welt.



Spezialisierte Teams managen die Produkte und bringen ihre Erfahrung in die Gestaltung und Verwaltung ihrer Portfolios ein. Jedem Team stehen erfahrene Ansprechpartner im Senior Management zur Seite. Zudem können die Teams auf eine integrierte Investmentplattform zurückgreifen, die Services in den Bereichen Finanz-, Schulden- und Währungsmanagement bietet sowie in der Performanceanalyse, Kundenbetreuung, in Fonds- und Transaktionsstrukturierung, Entwicklung, Nachhaltigkeit und Research.



www.threalestate.com



* Alle Zahlen Stand 30. Juni 2016.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren