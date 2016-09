Jörg Angerstein ist neuer Vorstandssprecher von terre des hommes

Das Präsidium von terre des hommes hat Jörg Angerstein zum Sprecher des dreiköpfigen Vorstands ernannt. Er folgt in dieser Position auf Albert Recknagel, der die Sprecherfunktion knapp ein Jahr lang kommissarisch ausgeübt hat.







Jörg Angerstand ist seit 1. März 2016 Vorstand Kommunikation bei terre des hommes. Davor arbeitete der 52-Jährige als Bereichsleiter Kommunikation und Marketing beim Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes. »Ich freue mich darauf, die politischen Positionen von terre des hommes in der Öffentlichkeit zu vertreten und um Unterstützung für unsere Arbeit zu werben«, sagte Jörg Angerstein.







Den dreiköpfigen Vorstand bilden Jörg Angerstein (Kommunikation), Albert Recknagel (Programme) und Ursula Gille-Boussahia (Finanzen/Verwaltung/Personal). Jedes Vorstandsmitglied ist für sein Ressort verantwortlich und berichtet an das Präsidium, das ehrenamtliche Aufsichtsorgan des Vereins terre des hommes.

