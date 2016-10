tegut... Bad Kissingen gewinnt den Kreativ Award Käse

Am 10. Oktober 2016 nahm Gabriele Will stellvertretend für die gesamte Mannschaft des tegut… Marktes im Riedgraben in Bad Kissingen/Garitz die Auszeichnung im Foodhotel Neuwied entgegen. Mit den insgesamt 110 Käsesorten an der Frischetheke und einer zehnwöchigen Aktion rund um das Käseland Österreich erzielte das Team die volle Punktzahl bei dem Award der Fachzeitschrift KÄSE-THEKE.



Aktionen im gesamten Markt begeistern die Kunden



„Es war eine große Herausforderung für uns, aber es hat uns zusammengeschweißt. Denn wir haben nicht nur an der zehn prozentigen Umsatzsteigerung gesehen, dass die Kunden mit uns auf Entdeckungsreise gehen wollen“, so die Filialgeschäftsführerin Will. Die Aktionen fanden an der rund vier Meter Käsetheke und auf der Fläche statt. Die tegut… Kochwerkstatt bereitete „Spargel-Schinken-Käseröllchen“ zu und beriet die Kunden inkl. Rezept.



Verbraucherabend „Käse aus Österreich trifft Wein aus Franken“ ein voller Erfolg



Höhepunkt sei der Verbraucherabend am 9. Mai mit rund 20 Kunden gewesen. Von einer Verlosung über Käselaibchen mit Feldsalat und Käsekuchen bis hin zu Gesprächen mit Lieferanten, „war für jeden etwas dabei“, so Daniela Mölter. Die Chefin der Frischetheke im Bereich Käse will auch zukünftig den Kunden mehr Verkostungsaktionen bieten: „Schließlich haben wir gefühlt auch aus ganz Europa charakteristischen Käse zu bieten: Deutschland, Frankreich, Holland, Italien, Norwegen“, dort gebe es noch viel zu entdecken.

