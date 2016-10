"Wir sind Helden" gewinnt den KULT2016

„Wir sind Helden“, „JEKASI“ und „refugee favorz“ heißen die drei Gewinnerprojekte, die am Freitag (14.10.) in Bruchsal mit dem Kulturpreis der TechnologieRegion Karlsruhe (KULT2016) ausgezeichnet wurden. Auf die Ausschreibung unter dem Motto „Begegnung und Integration durch Kunst und Kultur“ hatten sich insgesamt 33 Initiativen und Projekte aus der ganzen Region beworben.



Den ersten Preis überreichte der Vorsitzende der TechnologieRegion Karlsruhe, der Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, an ein Projekt der Musik- und Kunstschule Bruchsal, in deren Räumlichkeiten die Preisverleihung vor rund 100 geladenen Gästen über die Bühne ging. „Wir sind Helden“, so der Titel des Modellprojekts, bietet jungen, benachteiligten Menschen die Möglichkeit, sich mit künstlerischen, kulturellen oder handwerklichen Aktionen freiwillig für das Gemeinwesen zu engagieren, gemeinsam etwas zu schaffen und das eigene Lebensumfeld kreativ zu gestalten.



Auch den zweiten Preis holte ein Bruchsaler Projekt, das durch Singen mit Kindern in den Schulen zur Integration und Inklusion beitragen möchte. Mit dem Projekt „JEKASI“, so die Abkürzung für ihr Motto „Jeder kann singen“, ist die Initiatorin und ausgebildete Opernsängerin Sonja Oellermann regelmäßig in den Bruchsaler Grundschulen unterwegs. Zusammen mit vierzig Kindern konnte sie auf der Preisverleihung einen bleibenden Eindruck von ihrer Arbeit vermitteln, bevor sie von Landrat Dr. Christoph Schnaudigel den Preis in Empfang nahm.



Den Sonderpreis hatte die sechsköpfige Jury einer Bewerbung zugesprochen, die sich von allen anderen abhob, wie auch die Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick bei ihrer Laudatio betonte. Gemeint war die digitale Dimension, in der sich das Gewinnerprojekt „refugee favorz“ bewegt. Eine Art „digitales Schwarzes Brett“ verbirgt sich dahinter, wie einer der Entwickler, Johannes Grenzemann, am Bildschirm live demonstrierte. Jede und jeder könne dort eine Hilfeleistung oder einen Gefallen (englisch favor) für Geflüchtete anbieten, natürlich ebenso umgekehrt.



„Wir waren begeistert von der Anzahl und Kreativität der Bewerbungen und haben uns bei der Jurysitzung im Sommer spontan entschlossen, alle Bewerbungen in einer Broschüre zu dokumentieren“, erklärte der Direktor des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein, Prof. Dr. Gerd Hager. Alle Gäste der Preisverleihung konnten sich im Anschluss an die Veranstaltung über ein druckfrisches Exemplar freuen.



Der Kulturpreis der TechnologieRegion Karlsruhe, kurz KULT, wurde in diesem Jahr zum vierten Mal vergeben. Der Preis war mit insgesamt 2.000 Euro dotiert. Mit der Vergabe des Kulturpreises möchte die TechnologieRegion Karlsruhe Ideen und Initiativen aus dem Kunst- und Kulturbereich einem noch größeren Publikum zugänglich machen. Die Kulturpreisträger sind „Botschafter der Kulturregion“. Ihre Projekte haben mit Blick auf das Jahresmotto Vorbildcharakter.

