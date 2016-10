TEAM 7 mobile: Natürlichkeit von Anfang an

Mit Naturholzmöbeln im Babyzimmer können die Kleinen von Anfang an natürlich gesund aufwachsen, frei von Schadstoffen. Die Wickelkommode aus dem mobile Programm von TEAM 7 ist mit reinem Naturöl veredelt und lässt so die positiven Eigenschaften des Holzes voll entfalten. Seine warme Anmutung strahlt Geborgenheit aus und verleiht dem Kinderzimmer eine behagliche Atmosphäre. Zugleich wird die Wickelkommode auch allen funktionellen Ansprüchen gerecht: Der Seitenschutz bietet eine sichere Fläche zum Wickeln und großzügige Schubladen sorgen für ausreichend Stauraum. Allerhand Babyprodukte finden hier Platz und in den ersten Monaten ist die Kommode zudem eine ausgezeichnete Alternative zum Kleiderschrank. Nach der Wickelzeit beweist sich das Möbelstück als wahrer Allrounder: Mit wenigen Hangriffen lässt sich das Wickelbrett als Regal umwandeln. So dient die Kommode auch noch bis ins Jugend- und Erwachsenenalter als steter Begleiter, bis sie eines Tages wieder als Wickelkommode zum Einsatz kommt.

