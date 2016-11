TEAM 7: Neuer Flagshipstore in Stuttgart eröffnet

TEAM 7 zeigt Naturholz in seiner schönsten Form: Zeitlose Design-Klassiker, die ihre Besitzer durchs Leben begleiten, geschaffen mit viel Liebe zum Detail. Mit diesen Zutaten avancierte die feine Manufaktur zu den weltweit beliebtesten Möbelmarken. Ab sofort werden die erlesenen Naturholzmöbel nun auch in Stuttgart präsentiert. Der neue TEAM 7 Flagshipstore eröffnete in der vergangenen Woche in der Friedrichstraße 16 seine Pforten und gehört fortan zu den Top-Adressen für Designliebhaber in Deutschlands Süden.



In bester City-Lage und auf 700 Quadratmetern zelebriert der österreichische Naturholzspezialist seine beeindruckende Möbel-Kompetenz und lädt die Besucher in eine Welt der Sinne ein. „Hier in Stuttgart haben wir an einem traditionsreichen Standort für nachhaltige Möbel einen großartigen Store konzipiert“, bilanziert Dr. Emprechtinger. „Das Feedback der geladenen Gäste war durchgehend positiv. Die Besucher waren von der Präsentation der Möbel, aber auch von unseren Produkten sehr angetan.“ Im neuen Store mit ausladender Fensterfront präsentiert die Designmanufaktur ihre Produkte inklusive der frisch eingetroffenen Neuheiten in stimmungsvollem Ambiente und perfekt gestalteten Wohnwelten. Dabei wird die Seele von TEAM 7 und die für das Unternehmen charakteristische Verbindung aus Natur, Design, Technik, Präzision und Maßanfertigung erlebbar gemacht.



Mit der Neueröffnung in Stuttgart wächst die Anzahl der Flagshipstores des Global Players in Österreich und Deutschland bereits auf zehn heran. Hier können die Besucher in die TEAM 7 Welt eintauchen und sich von der besonderen Qualität "made in Austria" überzeugen. Ob Schlafen, Wohnen, Speisen oder Küchen - TEAM 7 gilt als größter und bedeutendster Hersteller von Naturholzmöbeln sowie Ökodesign und bringt neue Inspirationen ins moderne, natürliche Einrichten. Bei TEAM 7 stehen der Mensch und die Natur im Mittelpunkt. "Den Naturgedanken in eine moderne Formensprache zu übersetzen, ist unser Credo", erklärte Georg Emprechtinger auf der Eröffnung. "Dieses Statement haben wir auch in unseren neuen Flagshipstore integriert. Wir wollen den bewussten Konsumenten, der Natur als Genuss und Mehrwert empfindet, begeistern. Das ist uns, so bin ich sicher, in Stuttgart gelungen."









