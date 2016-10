Smarte Auszugs-Technik formschön serviert: Table Art im Einklang mit der Natur

In wenigen Sekunden von Null auf 100 – der Naturholz-Esstisch tak von TEAM 7 bricht Rekorde. Ein einfaches Ziehen genügt und schon streckt sich das rasante Multitalent mit beeindruckender Leichtigkeit in eine lange Tafel. Mit nur wenigen Handgriffen bietet das elegante Modell bis zu vier zusätzliche Plätze. Was so einfach aussieht, steckt jedoch voller intelligenter Ingenieursarbeit. Der Auszug kombiniert Flexibilität und Funktion mit leichtem Handling und elegantem Design. Drei einfache, intuitive Handgriffe reichen aus, um den revolutionären Auszug zu bedienen und die Platte ohne großen Kraftaufwand in Gang zu setzen. Wie von selbst öffnen sich gedämpfte Einlegeplatten, die automatisch ausschwenken, sanft hinausgleiten und sich leise am Tischende senken. Genauso einfach geht es retour: mit nur einer Bewegung nimmt der Tisch wieder seine Ursprungsgröße an. Groß oder klein – alles ist in Sekundenschnelle möglich. Er lässt sich auf diese Weise im Nu um 50 cm oder 100 cm auf eine maximale Länge von 350 cm erweitern. Der ausgefeilte Mechanismus schmiegt sich eng an die Tischplatten-Unterseite und bleibt damit hinter den schmalen Zargen verborgen.



Mit seiner raffinierten Auszugstechnik und seiner klaren puristischen Formensprache beeindruckt tak nicht nur Designfreunde und Möbelfans, sondern hinterlässt mit seinem Mix aus exklusiver Formensprache, feinster Handwerkskunst und ausgereifter Technik auch bei Fachleuten einen starken Eindruck: Der Tisch tak des Designers Jacob Strobel wurde bereits mit mehreren Preisen – etwa dem Red Dot Design Award 2016 – prämiert.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren