Natürlichkeit für gesunden Schlaf

Die Tage werden langsam kürzer und die Temperaturen sinken - an diesen kalten Herbstabenden gibt es nichts Schöneres, als sich in sein gemütlich warmes Bett zurückzuziehen. Die besten Zutaten dafür: natürliche Materialien und ein formvollendetes Design. Mit dem komplett metallfreien Bett lunetto landet TEAM 7 eine Punktlandung. Zarte Materialstärken lassen die Konstruktion zwar besonders leicht wirken, doch aufwändige, traditionelle Holzverbindungen gewähren höchste Stabilität. Ob in Kombination mit einem Betthaupt in Naturholz, Leder oder relif – das Bett lunetto rüstet auf für einen gesunden und komfortablen Winterschlaf.

