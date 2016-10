TCC's International Marketing Forum 2016 in Rom begeisterte knapp 400 Gäste

Rom war in diesem Jahr Schauplatz und Veranstaltungsort des jährlichen Marketingevents von TCC, The Continuity Company. Vom 28. bis 30. September wurden knapp 400 internationale Geschäftspartner aus den Branchen Markenartikel, Handel und Mineralölsektor in der italienischen Metropole empfangen. Unter dem Motto "Tailor-made Loyalty" war der Fokus thematisch auf maßgeschneiderte Kundenbindung im digitalen Zeitalter gerichtet. Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums hielt das Unternehmen zudem noch einige Überraschungen für seine Gäste bereit.



Der größte Showroom aller Zeiten



Die einzigartige Kulisse des Waldorf Astoria Hotels, Rom, bot den perfekten Rahmen für TCC's internationalen Branchentreff mit seinem 2.200 m2 "Showcase", dem besonderen Herzstück des Events. Den internationalen Händlern und Partnern wurde die gesamte Bandbreite neuer zukunftsweisender Loyalty-Kampagnen im digitalen Wandel vorgestellt. Dazu gehörten neben zahlreichen neuen Lizenzen auch das digitale Angebot der TCC-Töchter Gametation und Summit. Jörg Croseck, TCC Managing Director Central Eastern Europe, kommentiert: "Wir freuen uns daher sehr über das durchweg positive Feedback unserer Forums-Gäste 2016 und darüber, mit welcher Begeisterung unsere neuen Kampagnen aufgenommen wurden."



So bot die inspirierende Ausstellung den Gästen unter anderem Einblicke in die exklusiv entwickelte Prämienrange des neuen TCC-Kooperationspartners Red Bull Racing. Eindrucksvoller Eye Catcher inmitten des Showcase-Ambiente: ein original Red Bull Formel 1-Bolide.



Lizenzen der nächsten Generation



Zu den weiteren Neuvorstellungen zählte u.a die exklusive Partnerschaft mit dem weltweiten Erfolgsformat The Voice. Das beliebte Casting TV-Format wird in 180 Ländern ausgestrahlt. TCC gewährte einen exklusiven Vorab-Blick auf das Prämien Line-Up, welches Virtual Reality in zukünftigen Kampagnen neu erlebbar machen wird.



Ein weiterer Coup, den TCC in Rom bekannt geben konnte, ist ein exklusiver Lizenz-Vertrag mit Gardena, der führenden Marke für qualitativ hochwertige Gartengeräte. Die Gartenpflege- und Bewässerungsprodukte punkten bei Berufs- wie bei Hobbygärtnern seit über 50 Jahren mit Top-Qualität und Langlebigkeit. Die Forumsbesucher erhielten ein umfassendes Bild vom neuen attraktiven Artikelangebot. "Unser Portfolio an namhaften Lifestyle-, Sport- und Entertainment- Marken wächst kontinuierlich. Mit über 60 renommierten Partnern an unserer Seite bieten wir dem Handel eine einmalige Auswahl renommierter Brands", zieht Croseck stolz das erfolgreiche Resümee.



Abwechslung und Inspiration - das Programm 2016



Spannende Redner wie Hedley Aylott, Mitbegründer und CEO der Summit Group, Tim Mason, ehemaliger TESCO Vorstand und aktueller CEO Eagle Eye, sowie Jonathan MacDonald, international renommierter Key-Note Speaker, Philosoph und Berater von Multinationals Google, Apple, Procter & Gamble und Unilever, gaben Branchen-Insights sowie globale Trends und Ausblicke preis.



Ein besonderes Erlebnis waren einmal mehr die innovativen "Store Tours": In und außerhalb des römischen Zentrums gab es exklusive Führungen durch außergewöhnliche Einzelhandels-Locations. Hierzu zählten u.a. der Flagship-Store von Eataly, der Auchan Hypermarket und auch das Kaufhaus Coin Excelsior.



Im Mittelpunkt des ersten Veranstaltungsabends stand das 25jährige Bestehen von TCC. Die große Geburtstagsparty fand in der Villa Miani statt. Auf dem Berg Monte Mariao gelegen bot das historische Gebäude den Gästen einen atemberaubenden Blick über Rom. Händler und Partner feierten gemeinsam mit den TCC-Gründern Richard Beattie und Gordon Cooper das Jubiläum standesgemäß mit Live-Musik und Geburtstagstorte.

Über TCC Global

TCC ist weltweiter Marktführer in der Entwicklung und Umsetzung von Marketing Kampagnen für den Handel und den Mineralölsektor. Diese Programme sind speziell für die Kundenbindung konzipiert, erzielen damit signifikante Umsatzsteigerungen und tragen im positiven Sinne zur Markenbildung der Kunden bei. Mit einem konkurrenzlosen Portfolio von lizensierten Konsumgüter- und Unterhaltungsmarken - von Naomi Campbell über Rosenthal bis zu Disney und 20th Century Fox - entwickelt TCC für seine Kunden maßgeschneiderte Lösungen und belohnt die Kundentreue mit einem umfangreichen Sortiment exklusiver Prämien. In über 70 Ländern aktiv, beschäftigt TCC weltweit rund 500 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen. Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website unter http://www.tccglobal.com/de/.

