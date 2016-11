Liebe geht durch den Magen

Immer nur Blumen? Wer zum Valentinstag seiner/m Liebsten einmal eine Freude machen möchte, die länger hält als ein Strauß Rosen, findet mit dem hochwertigen Restaurantführer TasteTwelve das ideale Präsent. Das Buch beinhaltet zwölf handverlesene Restaurants von der Sterneküche bis zum Geheimtipp in verschiedenen deutschen Großstädten und bietet damit genussvolle Zeit zu zweit das ganze Jahr hindurch. Ausgezeichnete Küche und guter Wein lassen Paare den hektischen Arbeitstag vergessen. Ob im Sternerestaurant in Berlin, beim Fine Dining in Hamburg oder im urigen Wirtshaus vor den Toren Münchens, die Gastronomieexperten der jeweiligen Städte haben für jeden Geschmack das richtige Lokal parat. Besitzer des TasteTwelve Buches profitieren zudem von einem Mehrwert, denn pro Besuch zu zweit in einem der Partnerrestaurants werden sie zu einem Hauptgang bis 35 Euro eingeladen. Die 2017er Ausgabe ist ab sofort online und im ausgewählten Einzelhandel verfügbar und ab 1. Dezember 2016 für 13 Monate gültig. Nähere Informationen zu TasteTwelve, den Verkaufsstellen und den präsentierten Lokalitäten finden sich auf www.tastetwelve.com.



Für einen kulinarischen Abend auf höchstem Niveau wählen Feinschmecker in Berlin beispielsweise „Das Restaurant“ von Markus Semmler. Die sowohl gemütliche als auch lässige Atmosphäre bietet den Rahmen für ein besonderes Rendezvous. Gäste genießen eine klassische französische Küche, die der mehrfach ausgezeichnete Sternekoch auf kreative und moderne Weise präsentiert. Hamburgern empfiehlt TasteTwelve die „Tarterie St. Pauli“ für ein Dinner zu zweit. Mit 26 Sitzplätzen und einer Showküche setzt man hier auf eine persönliche Atmosphäre. Bei einer Auswahl aus rund 280 Spitzenweinen und einer individuellen Weinbegleitung zum Menü lehnen sich Gäste zurück und lassen sich einfach nur verwöhnen. Das Fine Dining-Restaurant des 29-jährigen Kochs und Geschäftsführers Fabio Haebel begrüßt mit regional und saisonal ausgerichteter Küche. Dabei greift der Jungkoch auf ein etabliertes Netzwerk lokaler Produzenten und Lieferanten zurück. Münchner nehmen sich Zeit für einen romantischen Ausflug vor die Tore der Landeshauptstadt und kehren im „Herrmannsdorfer“ Wirtshaus in Glonn ein. Hier stammt fast alles, was auf der Speisekarte angeboten wird, aus eigener Herstellung. Die Bäckerei befindet sich nebenan, das Gemüse kommt aus der 200 Meter entfernten Gärtnerei und auch das Bier wird selbstgebraut. Mit dieser Auswahl beweist TasteTwelve einmal mehr sein Gespür für abwechslungsreiche und hochwertige Kulinariktipps.

TasteTwelve UG (haftungsbeschränkt)

TasteTwelve ist der Restaurantführer für neugierige Feinschmecker, die ihre Stadt kulinarisch entdecken möchten und dabei von den teilnehmenden Partnern auf einen Hauptgang eingeladen werden. Für Berlin, München, Hamburg, Heidelberg-Mannheim, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und Wien präsentiert TasteTwelve jeweils zwölf handverlesene Restaurants von der Sterneküche bis zum Geheimtipp. Ausgewählt werden die Lokale von den Gastronomieexperten der jeweiligen Städte. Bei einem Besuch zu zweit werden Besitzer des Buches auf einen Hauptgang bis zu einem Wert von 35 Euro eingeladen. Die neue Ausgabe ist immer ab November erhältlich und kostet 36 Euro. Sie ist gültig von 1. Dezember bis einschließlich 31. Dezember des Folgejahres. Hinter der Idee von TasteTwelve steht der deutsche Medienmann Jochen Schmelzer. Mit dem Ziel gastronomische Geheimtipps und Neuentdeckungen auf hohem Niveau zu präsentieren, rief er 2011 die erste Ausgabe mit Restaurantempfehlungen ins Leben. Für 2017 ist Amsterdam als weitere Stadt geplant.



