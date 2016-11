Wir verabschieden uns

Mit Bedauern teilt tape.tv mit, dass das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Daher wird der Service heute eingestellt.



Kurz bevor der Gründer und früherer CEO Conrad Fritzsch das Unternehmen verließ, begannen im Februar 2016 die Gesellschafter - DCM, DGP und die IBB - enge Gespräche mit einem neuen Investor, der die Plattform mit einer strategischen Neuausrichtung weiterentwickeln wollte.



Seitdem konzentrierte sich das tape.tv Team auf das neue Geschäftsmodell einer OTT-Plattform zum Streaming von exklusiven Live-Events. Dabei wurde unter der Leitung von CTO Matt Patterson und eines Projektleiters des Investors an der technischen und inhaltlichen Entwicklung der neuen Strategie gearbeitet. Leider wurde die



Transaktionsverhandlung kurzfristig und überraschend ohne Angabe von Gründen seitens des Investors abgebrochen und die zuvor vom Investor übernommene Finanzierung eingestellt.



Somit endet hier die Reise von tape.tv. Die derzeitigen Gesellschafter haben dem gesamten tape.tv Team für ihren engagierten und intensiven Einsatz gedankt.



Matt Patterson, CTO tape.tv:



„Es war mir eine Ehre, tape.tv’s Zukunft mit solch einem ambitionierten und professionellen Team zu gestalten. Danke an alle KollegInnen, die das möglich gemacht haben, und auch an unsere Investoren. Sie haben in den letzten Jahren immer an tape.tv, das Team und unsere Idee geglaubt und uns tatkräftig unterstützt.“



Dario Suter, Vertreter der Gesellschafter:



„Nach fünf leidenschaftlichen Jahren an der Seite von tape.tv und einer von dem Investor initiierten vielversprechenden strategischen Neuausrichtung, ist die Insolvenz ganz besonders bedauerlich. Das Team hat bis zuletzt sehr engagiert und erfolgreich für die geplante Übernahme an der Umsetzung dieser Vision gearbeitet. Wir danken jedem einzelnen für seine exzellente Arbeit und bemerkenswerte Loyalität.“



tape.tv bedankt sich bei den Gründern Conrad Fritzsch und Stephanie Renner, die nicht nur eine Vision hatten, sondern auch den Mut besaßen, diese zum Leben zu erwecken. Ganz besonderer Dank geht an das wunderbare Team, das über acht Jahre immer mit Herzblut und mit dem Blick nach vorne dabei war.

Einen großen Anteil am Erfolg verdankt tape.tv natürlich auch den Künstlern und ihren Fans, die tape.tv mit Leben gefüllt haben. Zur Weiterentwicklung in den acht Jahren haben auch alle Partner beigetragen, denen Dank gilt. Und ohne die kontinuierliche Rückenstärkung und das Vertrauen der Investoren DCM, IBB und DGP wäre vieles nicht möglich gewesen.





2008: tape.tv geht als erstes personalisiertes Musikfernsehen an den Start

Gründer: Conrad Fritzsch, Stephanie Renner

Vision: Musik und Künstlern eine visuelle Heimat im Netz geben

Rund-um-die-Uhr Programm auf allen digitalen Endgeräten

tape.tv wird zur größten und erfolgreichsten Musikvideoplattform

Musikvideokatalog von über 100.000 Videos

Exklusiver Content: erfolgreiche Eigenproduktionen wie „Auf den Dächern“, „on tape“ und „6 Kurze, 6 Fragen“

Kooperationen mit Partnern wie zdf.kultur, Spiegel Online und bild.de

2014: Release der nativen tape-express App

2014: Neuausrichtung der Plattform - tape.tv als Social Music Service

2015: Release Apple TV und Android TV App

Bis Anfang 2016: Zusammenarbeit mit führenden Major- und Indie-Labels

tape.tv arbeitet erfolgreich mit Künstlern zusammen und erhält goldene Schallplatten für u.a. Kraftklub, Cro, Casper, Die Ärzte und Max Herre

Livestreamings wie „tape.live“ und „Willkommen Zuhause Festival“; eigenes Festival „ Auf den Dächern Festival“



