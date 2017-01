Im Februar 2017 trifft sich die Bio-Lebensmittel-Szene wieder in Nürnberg zur Biofach. Parallel dazu zeigen Hersteller aus aller Welt in einer Halle Naturkosmetik auf der Vivaness.

TAOASIS aus Detmold kann beides und hat Düfte zum Essen und Trinken im Angebot. Die lebensmittelzertifizierten Bio Aromen von TAOASIS geben einem Cocktail den besonderen Kick, verfeinern Saucen und Desserts und lassen Salate noch leckerer rüberkommen.

Dieselben Aromen werden übrigens für das Bioparfum „Fleur de Mandarine“ ebenfalls von TAOASIS verwendet. Fruchtige Noten aus Orangen und roten Mandarinen stimmen im Augenblick positiv entspannt und gelassen, nicht nur auf Haut und Haaren, sondern verursachen auch einen besonderen Gaumenkitzel.

Vital und energetisierend wirken sich die Bio Aromen auch als Raumduft aus.

Parfum, Raumduft oder Bio Aroma, dieser Duft verströmt eine faszinierende Aura

von magischer Anziehung.



Duftnoten von Bioparfum Fleur de Mandarine

Orange: aufmunternd, vital

Rote Mandarine: energetisierend, vollfruchtig

Ylang Ylang: betörend, anschmiegsam



Das Bioparfum Fleur de Mandarine trägt das Demeter-Qualitätssiegel, basiert auf

100 % naturreinen ätherischen Ölen und Bio-Alkohol. Fleur de Mandarine gehört zur Marke Baldini by TAOASIS.

Von den einzelnen lebensmittelzertifizierten Bio Aromen von Baldini by TAOASIS

gibt es fast 20 verschiedene.



TAOASIS freut sich auf einen Besuch in Halle 7A, Stand 557.

