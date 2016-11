take care consulting stellt innovatives Beratungskonzept für den Megatrend Gesundheit vor!

Die Beratungsagentur take care consulting mit den Unternehmenssitzen in Wien und München startet als erster Spezialanbieter für Change- und Leadership Management im Bereich Health und unterstützt Unternehmen industrie- und länderübergreifend bei der Implementierung des Megatrends Gesundheit in die verschiedenen Unternehmensbereiche und Prozesse! (www.take-care-consulting.com). Mit eigenen, auf den Kunden zugeschnittenen Health-Loyalty-Programmen und Change Management SOPs (Standard Operating Procedure) werden digitale Plattformen und Applikationen geschaffen, die die Changeprozesse unterstützen und evaluieren. Gesundheit wird so zu einem Lifestyle-Produkt und schafft neue ökonomische Vorteile wie Reduzierung des Krankenstandes innerhalb von Unternehmen, Bindung von Kunden und Mitarbeitern, Aufbau neuer Produktfelder und Kommunikationsstrategien.



„Gesundheit ist der Megatrend und einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren der Zukunft! Von ihr gehen langfristige und tiefgreifende Veränderungsprozesse in der Gesellschaft aus. Der Wandel verändert das Denken, die Werte, das Verhalten, die Kultur und den Konsum. Gemeinschaftlich mit unserem erfahrenen Kooperationspartner, der BHM Media Group, entwickeln und etablieren wir innovative Konzeptionen, wie das Zukunftsthema Health in die Unternehmensstrategie, die Produktentwicklung und als Bindungsinstrument für Mitarbeiter und alle Kundengruppen integriert werden kann!“ so Gründerin und Geschäftsführerin Cornelia Beier.



Cornelia Beier ist ein erfahrener Entrepreneur im Bereich Gesundheit und Life Sciences und ist Gründerin verschiedener Unternehmungen in diesen Bereichen - die Erfahrungspalette reicht von



Health Kommunikation über strategische Change Beratung bis zum Aufbau einer nanotechnologischen Produktentwicklungsgesellschaft. Die Arbeitsschwerpunkte sind Marketing, Kommunikation, Loyalty Management, HR, strategische Unternehmensentwicklung, M&A, Controlling und Change Management. Neben diesen strategisch, unternehmerischen Tätigkeiten hat sie sich mit dem Themenbereich Krankheitsprävention und Gesundheits-aufklärung über viele Jahre beschäftigt und ist Gründerin der Plattform Health2030, eine globale Gesundheitsbewegung, die sich an den Global Goals der United Nations orientiert, insbesondere an dem Ziel 3 „Gesundheit und Wohlbefinden für alle“.



Gesundheit entwickelt sich zu dem wichtigsten Gut der Zukunft und ist ein elementarer Produktivitätsmotor für fast alle Industriezweige mit nachhaltigen und innovativen Ansätzen in der Unternehmens- und Produktentwicklung. Dieses Thema mit echter Leidenschaft und Liebe in einem Unternehmen zu implementieren, ist eine Chance, sich neu zu positionieren. take care consulting, die Plattform Health2030 und die BHM Media Group bringen den Megatrend Gesundheit engagiert in die Unternehmen und es entstehen neuartige Produkt- und Lebenswelten für lifestyle affine Kunden und Mitarbeiter! Die health2030-Plattform bietet Partnern eine Verbindung von internationalem know how und health als Lifestyle Segment für neue Unternehmensstrategien.



Über Health2030 Talks & Events:



Health2030 befähigt Firmen, Organisationen und öffentliche Institutionen ein neuartiges Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln und hilft, THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS of the United Nations, Goal 3 “Health and Well-Being for all“ gemeinschaftlich zu erreichen.



Health2030 realisiert innovative Veranstaltungen und führt hunderte innovative Vordenker im Bereich Healthcare, Technologie, Venture Capital und Industrie zusammen, um sich mit den Herausforderungen im Bereich Health positiv auseinanderzusetzen und neue Ideen und Lösungen zu kreieren.



Über BHM Media Solutions GmbH:



Die BHM Media Solutions GmbH konzipiert, entwickelt und vermarktet Medien- und Kommunikationslösungen. In enger Zusammenarbeit mit den Geschäftskunden implementiert das Unternehmen Branchenlösungen und stellt zudem den dazugehörigen Support bereit. Als Teil der BHM GROUP profitiert die BHM Media Solutions GmbH dabei von der Erfahrung und Expertise der verbundenen Unternehmen.



www.bhmgrp.com

take care consulting GmbH

take care consulting ist spezialisiert auf Health Changeberatung und Events und unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der Implementierung des Megatrends Gesundheit in die verschiedenen Unternehmensbereiche und Prozesse - von der obersten Führungsebene bis hin zur Entwicklung und Realisierung von Mitarbeiter- und Kundenbindungskonzepten.



Durch innovative digitale Change Plattformen und Loyalty Solutions wird Health zu einem innovativen Motor für notwendige Changeprozesse auf allen Ebenen.



