taa trendy - der Zahlentrend: +8%, +12%, +26%: Die Lichtblicke der Touristik-Reisebüros 2016

Trotz einer insgesamt negativen Umsatzentwicklung konnten die Touristik-Reisebüros in Deutschland im vergangenen Jahr in drei Bereichen ganz erheblich zulegen. Das ergaben die jüngsten Auswertungen der travel agency accounting (taa). So kletterten die Umsätze in den Reisebüros beim Verkauf von Mietwagen um 8 Prozent, bei Busreisen um 12 Prozent und bei Schiffsreisen sogar um 26 Prozent. Auch der Nur-Hotel-Verkauf konnte mit einem Umsatzwachstum um knapp 2 Prozent leicht zulegen.



Dazu taa-Geschäftsführer Adrian Brehm: „Die politische Situation in wichtigen Urlaubsländern sowie die Angst vor Terror haben 2016 das touristische Buchungsverhalten der Kunden ganz erheblich beeinflusst. Einzelne Reisebüros, die in den entsprechenden Bereichen wie dem Kreuzfahrtenverkauf Schwerpunkte setzen konnten, gehörten letztes Jahr sogar zu den Gewinnern. Branchenweit jedoch konnte die positive Entwicklung dieser Marktsegmente den negativen Trend in anderen Bereichen nicht vollständig ausgleichen. Unterm Strich sank der Umsatz in den Touristik-Reisebüros um 3 Prozent.“



Insbesondere die Umsätze aus dem Verkauf von Flügen mit Charter-Airlines und Low Cost Carriers (minus 15 Prozent) sowie Eigenveranstaltungen (minus 13 Prozent) schlugen 2016 negativ zu Buche. Ebenfalls rückläufig waren der Verkauf von Linienflugtickets (minus 4,7 Prozent), Pauschalreisen (minus 2,75 Prozent) und Bahnfahrscheinen (minus 1 Prozent).



taa trendy



Der Zahlentrend taa trendy wird von der travel agency accounting (taa) erstellt. Basis sind die Buchungsdaten der von der taa betreuten Reisebüros in Deutschland. Insgesamt zählt der Spezialist für Back Office-Lösungen mehr als 1.300 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 4,5 Milliarden Euro zu seinem Kundenportfolio. Auf der Grundlage dieser Daten, die über 10 Prozent des deutschen Reisemarktes abdecken, kann die taa repräsentative Aussagen zu aktuellen Buchungstrends und Entwicklungen im stationären Reisebürovertrieb treffen.

taa - travel agency accounting GmbH

Die travel agency accounting GmbH (taa) ist ein Dienstleister für alle kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Arbeitsabläufe. Im Jahr 1997 wurde die taa von erfahrenen Touristik- und Finanzprofis gegründet, seit 2015 ist die taa ein Unternehmen der international agierenden ETL Gruppe. Die taa profiliert sich als leistungsstarker Back Office-Partner für Reisevermittler, Reisebüroorganisationen, mittelständische Reiseveranstalter sowie global tätige Konzernen und nimmt dabei eine neutrale, marktführende Position ein. Zudem nutzen auch Unternehmen weiterer Branchen die Dienste der taa. Oberste taa-Priorität ist die vertrauensvolle Beziehung zu den Kunden. Kompetenter Service ist für taa von höchster Bedeutung. Mehr als 1.300 Firmen unterschiedlichster Strukturen und Größen aus den Bereichen Touristik, Verkehr und Dienstleistungen vertrauen der taa als externem Serviceunternehmen ihr wichtigstes Gut an: ihr gesamtes Rechnungswesen. Aktuell betreut die taa mit einem Team von über 170 Mitarbeitern am unterfränkischen Stammsitz Großwallstadt sowie an sieben weiteren Standorten einen Gesamtumsatz von über 4,5 Milliarden Euro.





