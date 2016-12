Sympatex forciert Recycling: Neues Verfahren reduziert Materialeinsatz um bis zu 15%

Bei der Herstellung seiner Membran hat Sympatex zusammen mit Partnern erstmals ein Verfahren etabliert, das dazu beiträgt, die Materialeinsatzmenge um bis zu 15% zu reduzieren. Die Material- und damit auch Energieeinsparung ist dabei auf die sortenreine Wiederverwertung von im Produktionsprozess anfallenden Ausschuss-Membranteilen zurückzuführen, die in der Vergangenheit entsorgt werden mussten.



Sympatex ist es bei der Entwicklung des Verfahrens gelungen, die Produkteigenschaften der hochfunktionellen Membran im Wesentlichen gleich bleibend ohne Qualitätsverlust zu gewährleisten. Das Recycling-Verfahren wird seit April 2011 für erste Sympatex-Membranqualitäten angewandt und stellt einen wichtigen Schritt hin zu noch nachhaltigeren Sympatex-Produkten und einer Verbesserung der Ökobilanz dar.



Ein weiteres ehrgeiziges Ziel des Unternehmens ist es, bei der Herstellung der Spezialpolymere für seine Membran sukzessive Rohöl-basierte Rohstoffe durch Einsatzstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe zu ersetzen. Auch dieses Projekt soll zeitnah umgesetzt werden. Nachhaltigkeit und Recycling sind auch die bestimmenden Themen auf dem neuen OutDoor-Messestand von Sympatex (Halle A4, Stand 305). Unter dem Motto „Ecofriendly at every step“ zeigt Sympatex hier den Recycling-Kreislauf vom Polymer zum Polymer und stellt erneut seine Vorreiterrolle beim Thema ökologische supply-chain unter Beweis.













Sympatex Technologies GmbH

Die Sympatex-Membran ist 100% wind- und wasserdicht sowie optimal atmungsaktiv. Sie besteht aus gesundheitlich unbedenklichem Polyetherester und ist somit absolut umwelt- und hautfreundlich und wie eine PET-Flasche recycelbar. Die Sympatex-Membran ist mit dem Öko-Tex 100 Standard ausgezeichnet sowie von bluesign® für das hohe Niveau der Produktion in punkto Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit zertifiziert.

