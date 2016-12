Nordische Weihnacht 8.12. in Flensburg

Die Christrose - nordische Weihnachten mit Helene Blum, Harald Haugaard & Gästen

Do 08.12.16 - 20:00

St. Marienkirche, Flensburg



Mit ihrem stimmungsvollen Weihnachtskonzert möchten die dänische Sängerin Helene Blum und Geiger Harald Haugaard dem Publikum einen Moment Frieden und Ruhe schenken und Herz und Geist auf eine winterliche Reise durch den Norden mitnehmen.

Diese Reise führt diesmal vom eiskalten Karelien in Finnland, wo Hoffnung aus tiefen Flötentönen klingt, weiter zu schwedischen Liedern von St. Staffan, der seine Pferde durch weiße schneebedeckte Wälder lenkt, bis zu dem kleinen Mädchen in Kopenhagen, das auf der Straße seine Schwefelhölzer verkauft. Hinter den Fenstern duftet es nach Gänsebraten, die Lichter strahlen und der Baum ist prachtvoll geschmückt für den großen Weihnachtstanz.



"Julerosen" (Christrose) ist die 10. Nordic Christmas Tour von Helene Blum und Harald Haugaard, und sie laden mit Freude und nicht ohne einen gewissen Stolz dazu ein. Denn während der vergangenen Jahre ist dieses Projekt stetig gewachsen. Es gab Konzerte in kleinen Kirchen auf den Inseln Lolland oder Sylt, in wunderschönen Theaterhäusern in Deutschland, im berühmten Wiener Mozart-Saal.



Die wechselnden Gastmusiker haben zahlreiche Lieder und Melodien ausgetauscht, auf Geigen und Gitarren wurden etliche Saiten gewechselt, bei Schnee und Graupel unzählige Autobahn-Kilometer zurückgelegt. Dabei hatte jede Tournee ihr eigenes Thema, ihre eigenen Gäste, einen eigenen Glanz. Zum zehnten Jubiläum haben Helene Blum und Harald Haugaard nun einige der besten Künstler vergangener Konzerte eingeladen, um mit ihnen ein brillantes siebenköpfiges Ensemble zu bilden.



Besetzung:

Helene Blum - Gesang, Geige

Harald Haugaard - Geige

Timo Alakotila (Finnland) - Piano

Tapani Varis (Finnland) - Kontrabass, Obertonflöten

Leo Svensson (Schweden) - Cello

Mikkel Grue - Gitarre

Sune Rahbek - Percussion

Tickets: ssf-billetten.de, 0461-14408125, SSFs Sekretariate,

Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter, Nikolaistr. 7 FL oder an der Abendkasse

Veranstalter: Sydslesvigsk Forening

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren