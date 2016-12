Entsendet Minderheitenbeauftragten nach Kopenhagen

Wenn der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk, CSU/ MdB, im Range eines Staatssekretärs dem politischen Kopenhagen vom 14. bis 16. Dezember einen Besuch abstattet, deuten politische Beobachter dies als Ausdruck des Interesses der Bundesregierung an der neuen Deutschland-Strategie Dänemarks, verbunden mit dem Wunsch, mehr über die aktuelle Minderheitenpolitik Dänemarks zu erfahren.



Vermittelt wurde der Besuch in Kopenhagen vom Informationsbüro des Kulturträgers der dänischen Minderheit in Südschleswig, dem Sydslesvigsk Forening, weshalb auch die dänische Minderheit in Südschleswig und die deutsche Minderheit in Nordschleswig teil des Programms ist.



Bei einem Treffen mit dem deutschen Botschafter in Dänemark, Claus Robert Krumrei, sowie dem Direktor der Deutsch-Dänischen Handelskammer in Kopenhagen, Reiner Perau, steht eben diese Deutschland-Strategie im Mittelpunkt.



Die Minderheitenpolitik Dänemarks, Deutschlands und der EU, die Deutschland-Strategie und die bevorstehende 100. Wiederkehr der Volksabstimmung von 1920 sind Gegenstand der Erörterungen mit dem Leiter des Ministeriums des Regierungschefs, dem Departementschef im Staatsministerium Christian Kettel Thomsen.



Mit der Präsidentin des Folketing, Pia Kjærsgaard, und danach mit Abgeordneten des Parlaments erörtert Koschyk die guten Beziehungen beider Länder, die Lage der Minderheiten im Grenzland sowie die Kooperation zwischen den europäischen Nationen. Auch wird dem deutschen Gast das dänische parlamentarische System mit seiner für deutsche Verhältnisse aussergewöhnlichen, "kooperativen Demokratie" vorgestellt.



Auch im Programm vorgesehen sind ein Besuch beim dänischen Grenzverein Grænseforeningen in Kopenhagen sowie beim kopenhagener Collegium 1961 des Bundes Deutscher Nordschleswiger.

