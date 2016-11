Beethoven, Bruch und Brahms am 25. November in Flensburg

Das Sønderjyllands Symfoniorkester mit seinem Dirigenten Giordano Bellincampi und dem Geigensolisten Niklas Walentin laden ein zu einem öffentlichen Konzert mit Werken von Beethoven, Bruch und Brahms am Freitag, 25. November, 20 Uhr ins Deutsche Haus in Flensburg.



Walentin ist ein junger, talentierter Violinist mit einmaligem Stil und virtuoser Technik. Seine Kunst befindet sich zwischen Tradition und Erneuerung. Er spielt mit natürlicher Selbstverständlichkeit in Kombination mit jugendlichem Drive und Forscherdrang.



Beethoven: Leonore Ouverture Nr. 3

Bruch: Violinkonzert Nr. 1.

Brahms: Sinfonie Nr. 4





















Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren