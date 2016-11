Auf den Spuren des Mittelalters: Mit dem Swissôtel Dresden am Schloss begeben sich Gäste auf eine Zeitreise durch Dresden

Unglaublich schön, reich an Geschichte und abwechslungsreich – so präsentiert sich Dresden seinen Besuchern. Die Stadt ist ein eindrucksvoller Ort voller Historie und im Swissôtel Dresden am Schloss ist die Stadtgeschichte zum Greifen nah.



Geschichtsinteressierte haben letztmalig die Chance, Archäologen bei ihren Arbeiten im historischen Stadtzentrum Dresdens über die Schulter zu schauen. Erste Schätze wurden bereits zutage gefördert – so ein vollständig erhaltener Keramik-Krug, der vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt, sowie Spuren aus dem 12. Jahrhundert. Gäste des Swissôtel Dresden Am Schloss kommen in den Genuss eines direkten Blickes auf die benachbarte Ausgrabungsstätte sowie einer exklusiven Führung mit Archäologen. Ein mittelalterliches Drei-Gang-Menü im hoteleigenen Restaurant Wohnstube sowie der Ruheraum des Pürovel Spa & Sport, der sich in einem original erhaltenen Gewölbekeller aus dem 15. Jahrhundert befindet, lässt die Gäste noch tiefer in die Geschichte eintauchen.



Das Archäologiepackage beinhaltet zwei Übernachtungen in einem Zimmer mit Blick zur Ausgrabungsstätte inklusive Frühstück, ein mittelalterliches Drei-Gang-Menü mit passendem Wein im Restaurant Wohnstube sowie eine exklusive Führung durch die Ausgrabungsstätte mit Archäologen vom Landesamt für Archäologie. Weiterhin ist im Angebot eine Flasche Wein zur Begrüßung im Zimmer, die Nutzung des Pürovel Spa & Sport im historischen Steinkeller und ein kostenfreier Late Check-Out bis 16:00 Uhr enthalten.



Das Swissôtel Dresden Am Schloss liegt im Herzen der Dresdner Altstadt, umgeben von historischen Bauwerken und weltbekannten Sehenswürdigkeiten wie Frauenkirche, Zwinger und Semperoper und ist somit der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung der Stadt.



Buchbar ist das Angebot bis 28. Februar 2017 mit einer Vorausbuchungsfrist von fünf Tagen auf www.swissotel.de/hotels/dresden/promotions/discovery/archaeological-package/ sowie telefonisch unter +49 351 501 20 0 oder per Email an dresden@swissotel.com.

