Markus Leibundgut wird per 1.4.2017 CEO von Swiss Life Schweiz

Der 47-jährige Markus Leibundgut, heute CEO von Swiss Life Deutschland, wird per 1.4.2017 CEO von Swiss Life Schweiz. Ivo Furrer, seit 2008 in dieser Funktion, hat sich entschieden, neue Aufgaben ausserhalb von Swiss Life zu übernehmen.



Auf 1.4.2017 übernimmt Markus Leibundgut (47), heute CEO von Swiss Life Deutschland, von Ivo Furrer (59) die Aufgabe als CEO Swiss Life Schweiz. Ivo Furrer hat sich nach acht erfolgreichen Jahren bei Swiss Life entschieden, nochmals ein neues Kapitel in seinem Berufsleben aufzuschlagen: Er wird seine Erfahrung und sein Wissen künftig in Verwaltungs- und Stiftungsratsmandaten einbringen. Die Suche nach einer Nachfolgeregelung für den ab 1.4.2017 vakanten CEO-Posten in Deutschland ist im Gange.



Patrick Frost, CEO der Swiss Life-Gruppe: «Ivo Furrer hat grossen Anteil daran, dass wir heute im Schweizer Markt stark aufgestellt sind: Unter seiner Führung hat Swiss Life Schweiz die Ertragskraft ausgebaut, die Produkt- und Beratungsleistungen erweitert und die digitale Transformation eingeleitet. Wir können deshalb die kommenden Herausforderungen im Vorsorgemarkt Schweiz aus einer Position der Stärke angehen.» Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken Ivo Furrer für seinen persönlichen Beitrag an die Weiterentwicklung des Unternehmens und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.







Markus Leibundgut, der Physik und Mathematik studiert hat, stiess 2012 zu Swiss Life und leitete zunächst als CFO den Geschäftsbereich Finanzen & Aktuariat bei Swiss Life Schweiz, wo er auch Mitglied der Geschäftsleitung war. 2013 wurde Markus Leibundgut Chief Operating Officer und damit Mitglied der Geschäftsführung von Swiss Life Deutschland. Seit April 2014 ist Markus Leibundgut CEO Deutschland und Mitglied der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe.







Patrick Frost: «Ich freue mich sehr, die Funktion des CEO Swiss Life Schweiz einem Kollegen aus den eigenen Reihen übertragen zu können. Der Wechsel ist auch ein Zeichen der Kontinuität. Markus Leibundgut ist ein profunder Kenner unserer Industrie. Er wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, unsere Gruppe in den kommenden Jahren so weiterzuentwickeln, dass wir im wachsenden, hart umkämpften Vorsorgemarkt weiterhin eine führende Rolle spielen werden.»







Vorbehalt bei Zukunftsaussagen







Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.

Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die beiden Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo. Die Gruppe beschäftigt rund 7600 Mitarbeitende und rund 4600 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren