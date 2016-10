GAM: Gute Aussichten für russische Aktien

.





Die Maßnahmen der russischen Regierung und Zentralbank zeigen Wirkung

Die Inflation ist zuletzt drastisch zurückgegangen und könnte noch weiter sinken

Steigende Ölpreise und gute Performance von konsumorientierten Unternehmen lassen eine Fortsetzung der Rally im Jahr 2017 erwarten





Führen russische Aktien ihre Rally fort? Zumindest deutet die Erholung der russischen Wirtschaft darauf hin: „Die Industrieproduktion verzeichnet positives Wachstum und die Zahl der Hypothekenanträge ist im ersten Halbjahr 2016 gestiegen. Zudem sinkt die Inflation in Russland rapide – vor einiger Zeit lag sie noch bei etwa 17 Prozent, ist nun aber auf rund sieben Prozent gesunken. Analysten zufolge besteht noch weiterer Spielraum nach unten", sagt Erdinç Benli, Portfoliomanager für Schwellenmarktaktien bei GAM, in seinem aktuellen Marktausblick für russische Aktien.



Russland: Fels in der Brandung



Russlands Wirtschaft hat entgegen der Erwartung vieler Marktteilnehmer sowohl den starken Rückgang der Ölpreise als auch die Wirtschaftssanktionen des Westens verkraftet. Durch die Korrektur der Aktienkurse in den Jahren 2014 und 2015 sanken die absoluten Bewertungen auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahrzehnten. Die Bewertungsabschläge gegenüber Aktien der Schwellenmärkte und Industrieländer stiegen mithin auf historische Höchststände. „Daraus ergab sich eine sehr gute Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger, sich in russischen Aktien zu engagieren. Der Anstieg der Ölpreise und der Risikobereitschaft seit den Tiefständen von Januar und Februar 2016 verhalfen russischen Aktien zur besten Performance aller Schwellenmarktaktien. Wir glauben, dass Russland von einer weiteren Aktienrally und von höheren Ölpreisen profitieren wird", so Benli. Bei einer Bewertung mit einem KGV von gegenwärtig sieben für 2016 und sechs für 2017 beträgt der Abschlag gegenüber Schwellenmarktaktien insgesamt rund 50 Prozent.



Und es sprechen noch weitere Gründe für russische Aktien. „Die Unternehmensgewinne sind aus zyklischer Sicht auf niedrigen Niveaus und erholen sich derzeit parallel zum sich bessernden wirtschaftlichen Umfeld. Der Einkaufsmanagerindex liegt deutlich über 50 und lässt für die kommenden Quartale weiteres Wirtschaftswachstum erwarten", betont der Experte. Zudem korrigierten Analysten ihre Gewinnschätzungen weiterhin nach oben. „Insgesamt ist der russischen Regierung und der Zentralbank die Anpassung an die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen recht gut gelungen. Während die Regierung fiskalpolitische Disziplin wahrte, handelte die Zentralbank frühzeitig und hob die Zinssätze an, um die Inflation einzudämmen. Dies stützte den stark nachgebenden Rubel und minderte die Kapitalflucht", so Benli. Nachdem die Inflationsrate von ihrem Höchststand bei 16,9 Prozent im März 2015 auf nunmehr 6,9 Prozent gesunken ist, verfüge die Zentralbank über reichlich Spielraum, um zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums die Zinssätze zu senken. Darüber hinaus weist Benli auf solide Bilanzen vieler russischer Unternehmen hin, die ihre attraktive Dividendenrendite aus ihren Cashflows finanzieren können. „Russland zählt zu den Schwellenmärkten mit der höchsten Dividendenrendite. Hinsichtlich der Sanktionen gegen Russland erwarten Anleger keine baldige Änderung. Jegliche Lockerung oder Aufhebung wäre positiv für die Anlegerstimmung und würde russische Aktien zusätzlich unterstützen", sagt Benli.



Fortsetzung der Rally im Jahr 2017 wahrscheinlich



Bis vor kurzem waren Anleger skeptisch gegenüber russischen Aktien – zu Recht: Zum einen glitt die Wirtschaft in die Rezession ab, nachdem die Öl- und andere Rohstoffpreise stark gesunken waren. Zum anderen verschärften die Sanktionen, die Europa und die USA wegen des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängt hatten, die Situation weiter. Unterdessen trug Russlands Engagement im Syrien-Krieg zur weiteren Verunsicherung bei. Viele Anleger kehrten russischen Aktien im Jahr 2014 den Rücken. Im Jahr 2015 übertraf Russland dann die Schwellenmärkte und Industrieländer. „Dieser Trend hat sich auch 2016 deutlich fortgesetzt. Die Chancen, dass 2017 erneut ein positives Jahr für russische Aktien wird, stehen unserer Ansicht nach gut", so Erdinç Benli.



Rückenwind durch steigende Ölpreise



Auf Ebene der einzelnen Sektoren dürften sich vor allem Energieunternehmen in Erwartung steigender Ölpreise im Jahr 2017 weiterhin gut entwickeln. Diese notieren gemessen am EBITDA nun am oberen Ende ihres Fünf-Jahres-Durchschnitts. „Ein Beschluss zur Erhöhung der Steuer auf den Abbau von Bodenschätzen durch die russische Regierung könnte allerdings eine belastende Wirkung haben", warnt der Portfoliomanager. Gleichwohl könnte dies teilweise dadurch kompensiert werden, dass die Regierung die Staatsunternehmen zur Anhebung der Dividendenausschüttungsquote bringen will. Dies würde dem Staat zusätzliche Einnahmen und den Aktionären eine höhere Dividendenrendite bescheren.



Gute Entwicklung von konsumorientierten Unternehmen



Der Rubel hat seit Jahresbeginn rund zehn Prozent aufgewertet. Dies bereitet aus Sicht des Experten vor allem exportorientierten Unternehmen Probleme. Auch die Bewertungen mehrerer auf den Export ausgerichteter Bergbauunternehmen seien nicht mehr attraktiv. Auf der anderen Seite dürften sich konsumorientierte Unternehmen gut entwickeln. „Nachdem die Löhne vieler Beschäftigter, vor allem auch von Rentnern und Staatsbediensteten, fast zwei Jahre lang eingefroren waren oder nur leicht gestiegen sind, ist nun wenigstens mit einem Inflationsausgleich zu rechnen. Das dürfte den Konsum stützen. Darüber hinaus muten die Bewertungen einiger Konsumaktien angesichts des Wachstums, das sie bieten, besonders attraktiv an", erklärt der Experte.



Für weitere positive Impulse könnten mögliche höhere Sozialausgaben vor der Präsidentschaftswahl 2018 sorgen. „Aufgrund der sinkenden Finanzierungskosten und der Verbesserung der Aktivaqualität dürfte sich schließlich auch der Finanzsektor weiterhin gut entwickeln. Wenn neue politische Schocks ausbleiben, werden die niedrigeren Zinssätze und das kräftigere Wirtschaftswachstum die Erholung der Unternehmensgewinne unterstützen – unseres Erachtens eine gute Kombination für eine anhaltend positive Performance russischer Aktien", schließt Benli.



Wichtige rechtliche Hinweise



Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von GAM unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung.

Über die GAM AG

GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet sie aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 1 000 Mitarbeitende in 11 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 30. Juni 2016 Vermögen von CHF 113,5 Milliarden (USD 116,5 Milliarden).

