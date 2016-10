egapark-Dahlienknollen werden am 12.12.2016 verkauft

In Rot, Gelb oder Weiß, geflammt oder mehrfarbig, stachelig wie ein Kaktus, rund wie ein Pompon oder ganz schlicht mit ungefüllter Blüte: Dahlien sind das Chamäleon unter den Herbstblumen und aufgrund ihrer Vielfalt bei den Gärtnern beliebt. Im egapark findet man von vielen Sorte und Farbvarianten und auch ganz besondere Exemplare. Mit dem ersten Frost ist die ganze Schönheit leider dahin, denn die exotischen Blumen stammen aus Mexiko und vertragen keine Minusgrade. Dann müssen die Knollen aus dem Boden in den Winterschlaf und überwintern frostfrei, trocken und dunkel.



Traditionell werden im November die Dahlienknollen der Dahliensorten, die während der Saison in nahezu allen Formen und Farben die egapark-Besucher erfreuten, verkauft. Am 12. November von 10 bis 16 Uhr in Halle 1 ist es wieder so weit. Der Erlös wird wie in jedem Jahr für einen guten Zweck gespendet.



Verkauft wird, solange der Vorrat reicht.

