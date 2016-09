Vom blauen Planeten, roten Rosen und grünen Köstlichkeiten

Raus aus dem Haus und auf ins Grüne. Die Natur bietet genügend Raum für spannende Entdeckungen oder tierische Begegnungen, lehrreiche Erkenntnisse und kurzweilige Erlebnisse. Zum Naturerlebnistag am 25. September 2016 im egapark sind die Besucher eingeladen, von 11 bis 17 Uhr auf Naturtour zu gehen, Pflanzen und Tiere zu erforschen und kreativ tätig zu werden. Das Programm ist bunt und vielseitig, so wie die Interessen der Besucher, und absolut familientauglich. Tierfreunde können auf dem Bauernhof beim Füttern und bei der Pflege der Tiere zuschauen. Auf dem Naturlehrpfad wird der Frage nachgegangen, wie der Wald riecht und woraus ein Waldparfüm besteht. Libellen beobachten, Wasserproben untersuchen oder Wasserorganismen bestimmen – der Lebensraum Teich wird im egapark-Bereich Gartenideen genau unter die Lupe genommen. Partner des egaparks wie die Junior-Ranger des Nationalparks Hainich gehen mit den Besuchern der Frage nach, wer nachts im Wald aktiv ist. Am Wildniszelt geht es 12, 14 und 16 Uhr auf die geheimnisvolle Suche nach den Spuren der Wildnis. Kleine Tiere stehen im Mittelpunkt, wenn am Lehrbienenstand das Leben der Honigbiene genauer betrachtet wird. Für die kleinen Besucher wird das altersgerecht mit einem Film aus der Reihe „Willi wills wissen“ erklärt. Der Honig darf auch gern gekostet werden.



In den Pflanzenschauhäusern wartet eine tropische Erlebniswelt darauf, entdeckt und erforscht zu werden. Zum Naturerlebnistag werden Führungen durch das Tropenhaus zum Thema Schokolade mit einer Verkostung der köstlichen Nascherei angeboten. Während der Führung im Schmetterlingshaus kann den exotischen Flugschönheiten beim Fressen zugeschaut werden. Wissenswertes gibt es auch zu den Raupen und Puppen zu erfahren. Nach so viel Inspiration können im Kreativworkshop Schmetterlinge selbst gebastelt und gestaltet werden.



„Guck mal hoch!“ heißt es am Sternwarteturm, dort können alle Sternengucker mit fachkundiger Anleitung die Sterne zwar nicht vom Himmel holen, aber intensiv beobachten.



Auf dem Großen Blumenbeet ist die Pflanzenvielfalt zu entdecken. Mit getrockneten Blüten können dort eigene Kunstwerke gestaltet werden, die beim Papierschöpfen entstehen. Im Rosengarten kann Rosenseife selbst hergestellt werden, auf der großen Wiese wird ins Igelland eingeladen. Am IKEA-Pavillon vermitteln ein Igel-Quiz und ein Würfelspiel Wissen über die nützlichen Stacheltiere.



Leckere Brotaufstriche und Kräuterlimonade werden am Mainzpavillon hergestellt. Nicht weit davon, auf der Philippswiese, startet ganztägig die Geocaching-Erlebnistour. Naturwissen und gute Sinneswahrnehmungen sind bei der Mitmachgeschichte „Nilson unter den Linden“ mit der Naturschutzjugend Erfurt gefragt.



Der blaue Planet, unsere Erde, steht aus einem ganz anderen Blickwinkel im Fokus des Wissenschaftstheaters, das mit dem Stück „Expedition zum blauen Planeten“ im egapark gastiert.



„Das Archiv des Weltensammlers“, ein einzigartiges Kunst- und Theaterprojekt verbindet bildende Kunst und Straßentheater. Im Archiv, einem speziellen Bühnenraum, werden in Glocken die Fundstücke des Weltensammlers aufbewahrt. Jeder Besucher trägt dazu bei, dass sich das Kunstwerk verändert.



Für die Fans des Mittelalters gibt es ein Zeltlager mit Zauberei, Fotoshow, Schatzsuche, Bogenschießen und Stockbrot. Die Zwergenparade auf Stelzen verbreitet gute Laune.



Bei so viel Inspiration dürften keine Besucherwünsche offen bleiben.

