Fit durch den Winter im egapark

Die Laufstrecken im egapark können zum 1. SWE Kürbislauf am 16. Oktober 2016 schon einmal getestet werden. Wer an den Strecken Gefallen gefunden hat und dort auch weiterhin laufen möchte, sollte unbedingt den diesjährigen Laufwinter nutzen.



Vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 können Freizeitsportler wieder als Läufer oder Walker dienstags und donnerstags jeweils von 18 bis 21 Uhr ihre Runden im Parkgelände drehen. Die Strecke ist beleuchtet und hundefrei. Mit einem elektronischen Saisonpass kann jeder entscheiden, wann und wie lang er laufen möchte. Die Karten für den Laufwinter gibt es für 20 Euro beim Kooperationspartner Laufladen. Dort werden auch organisierte Lauftrainings für alle angeboten, die lieber in der Gruppe oder unter Anleitung laufen. Für die Saison 2016/2017 gibt es zahlreiche Neuerungen. Ab 1.11.2016 wird es jede Woche ein anderes geführtes Training organisiert vom Laufladen geben: Laufspiele, Lauf-Stil-Training, Schnelligkeitstraining, Urban-Fitness oder Knecht-Ruprecht-Bootcamp – so kann jeder Läufer einmal in die verschiedenen Facetten des Lauftrainings hinein schnuppern. Die Anmeldung dafür werden im Laufladen entgegen genommen. Die Zugangskarte zur egapark Laufstrecke gibt es ab Ende September im Laufladen Erfurt.



Der Zugang zur Laufstrecke ist über den Haupteingang des egaparks möglich. Verlassen werden kann das Gelände an jeder Drehtür. Im Rahmen des Laufwinters werden verschiedene Veranstaltungen angeboten: am 8.11.16 und 2.3.17 ist Laufabzeichen-Abend und am 16.2.17 startet der Stundenpaarlauf-Fasching.

