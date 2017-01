Verdientes 2:2 gegen Tschechiens Meister im letzten Spanien-Test

Auch im dritten Testspiel innerhalb von nur fünf Tagen im Trainingslager im spanischen Oliva Nova präsentierte sich der SV Wehen Wiesbaden in guter Verfassung und verdiente sich gegen den amtierenden Tschechischen Meister und Europa League-Teilnehmer Viktoria Pilsen ein 2:2 (1:0)- Unentschieden. Am Freitagmorgen reist der SVWW zurück nach Deutschland, wo an diesem Samstag, 21. Januar, um 14.00 Uhr das Testspiel gegen den Zweitligisten FC Würzburger Kickers in der BRITA-Arena die Vorbereitung auf die Drittliga-Rückrunde beendet.



Gegen den Tschechischen Meister hatte SVWW-Trainer Torsten Fröhling auf Verteidiger Sascha Mockenhaupt verzichtet, der nach drei Testspieleinsätzen (Fürth, Heidenheim, Union Berlin) in der Vorbereitung eine Ruhepause erhielt. Dafür kam Testspieler Evans Nyarko (Kieler SV Holstein) über 90 Minuten zum Einsatz. Der 24-jährige Deutsch-Ghanaer war am Dienstagabend in Spanien eingetroffen.



Wie schon in den beiden Partien gegen die deutschen Zweitligisten Heidenheim (1:0) und Berlin (1:3) bot der SVWW eine taktisch disziplinierte Leistung in allen Mannschaftsteilen und war so gegen die Tschechen im ersten Durchgang die deutlich aktivere und bessere Elf. Die Belohnung war die verdiente 1:0-Führung, die Antreiber Robert Andrich durch einen Ballgewinn und eine gute Flanke vorbereitete - im Pilsener Strafraum traf Manuel Schäffler aus kurzer Distanz (5.). Kurz vor der Pause scheiterte Andrich mit einem Flachschuss nach starker Vorbereitung von Jules Schwadorf und Patrick Funk am Viktoria-Schlussmann (45.).



Zur zweiten Hälfte brachte die Mannschaft aus Böhmen elf frische Spieler, darunter den ehemaligen Hertha-Bundesliga-Profi und tschechischen Nationalverteidiger Roman Hubnik, beim SVWW kamen Alf Mintzel, Markus Kolke, Philipp Müller und Michael Vitzthum. Zwar glich Pilsen durch Michael Krmencik schnell zum 1:1 aus (55.), doch die Fröhling-Elf bot der Viktoria auch im zweiten Durchgang mit viel Einsatz und Zweikampfstärke Paroli.



Nach einem der wenigen Abwehrfehler des SVWW ging der Tschechische Meister durch einen sehenswerten Treffer von Jan Suchan 2:1 in Führung (78.), doch lange blieb Pilsen nicht in Front. U19-Außenstürmer Jonathan Muiomo sorgte mit einem Traumtor aus 22 Metern in den Winkel für den verdienten 2:2-Endstand (80.).



"Ich bin hochzufrieden mit der Einstellung und dem Engagement. Die taktische Disziplin in der ersten Hälfte war richtig gut, aber wir müssen uns immer weiter verbessern", so SVWW-Trainer Torsten Fröhling nach dem dritten Testspiel in Oliva Nova.



SVWW: Reule (46. Kolke) - Kovac, Dams (46. Müller), Pezzoni (66. Rumpf), Nothnagel (46. Mintzel) - Nyarko - Funk (66. Lutterbüse), Andrich - Schwadorf (66. Muiomo), Schäffler, Lorenz (46. Vitzthum).

