SVWW-Schulaktion in Biebrich: Kick it like Beck

Wenn der SV Wehen Wiesbaden im Rahmen der SVWW-Schulaktion zu Besuch kommt, dann ist viel Spaß garantiert. Unter dem Motto „SVWW macht Schule“ stand für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen der Ludwig-Beck-Schule in Biebrich in dieser Woche eine Sportstunde der besonderen Art auf dem Stundenplan.



Verstärkt mit dem beliebten SVWW-Maskottchen TAUNAS, leiteten die SVWW-Profis Jann Bangert und Daniel Wein nach einer Runde Kettenfangen die insgesamt rund 80 Schülerinnen und Schüler durch eine launige Fußball-Trainings-Einheit. In drei Gruppen wurden fleißig Torabschlüsse, Flugkopfbälle und Dribblings trainiert.



In der anschließenden Fragerunde durften die Spieler die Frage nach ihrer bevorzugten Fußballschuh-Marke ebenso beantworten, wie die nach ihren Vorbildern und Lieblingsvereinen. Danach erfüllten die beiden gutgelaunten Spieler gemeinsam mit TAUNAS geduldig Autogrammwünsche und signierten mitgebrachte Trikots, Bälle und Schuhe.



Für strahlende Kinderaugen sorgte dabei vor allem TAUNAS. Der sympathische Berglöwe war stets umringt von einer Kinderschar und konnte sich vor Umarmungen kaum retten. Zum krönenden Abschluss gab es für alle Schülerinnen und Schüler Freikarten für das SVWW-Weihnachtsspiel gegen den Halleschen FC am Samstag, 10. Dezember, um 14.00 Uhr in der BRITA-Arena.

