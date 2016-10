Markus Klepzig wird Leiter Marketing & Vertrieb

Neuzugang für den SV Wehen Wiesbaden: Ab dem 01. November wird Markus Klepzig als Leiter Marketing & Vertrieb das Team der SVWW-Geschäftsstelle verstärken. Der 30-jährige Doktorand war zuletzt als Dozent und Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Koblenz sowie als Berater beim Institut für Sportmanagement und Sportmedizin (ISS) tätig.



„Markus Klepzig hat uns in den Gesprächen mit seiner Kompetenz und seinem Engagement überzeugt und sich unter der Vielzahl an Kandidaten als genau der richtige Mann für uns herauskristallisiert“, so Nico Schäfer. Der Geschäftsführer Sport, Marketing und Kommunikation beim SV Wehen Wiesbaden betont: „Seine praktische Arbeit konnten wir bereits persönlich begutachten und bewerten, da Markus Klepzig die Marktforschungsanalyse mit dem ISS federführend begleitet hatte. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für den SVWW und die anspruchsvollen Aufgaben in den Bereichen Marketing und Vertrieb gewinnen konnten.“



Markus Klepzig blickt seinem Dienstantritt in Wiesbaden ebenfalls positiv entgegen: „Die Richtung, die der SVWW einschlagen möchte und mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen aufgezeigt wurde, hat mich überzeugt. Mit der Marktforschungsanalyse haben wir bereits einen wichtigen Schritt getan und die Grundlagen geschaffen, um mit den daraus abzuleitenden Maßnahmen die Marke aufzubauen und zu etablieren. Gemeinsam mit unseren Fans und Zuschauern sind in dieser Entwicklung ein sehr wichtiger Teil unsere Sponsoren, für die wir durch gezieltes Markenmanagement einen Mehrwert erreichen wollen, um so die Pflege des vorhandenen Sponsoren-Netzwerkes deutlich zu verbessern und den Sponsorenkreis zu erweitern.“



Gemeinsam mit dem neu aufgestellten Team des Bereichs Marketing & Vertrieb wird sich Markus Klepzig im Rahmen des „2. SVWW-Sponsoren-Frühstücks“ am Donnerstag, 03. November, ab 07.30 Uhr in der BRITA-Arena den Sponsoren, Partnern und Gästen des SV Wehen Wiesbaden erstmalig persönlich vorstellen.

