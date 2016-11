Mailand oder Madrid, Hauptsache SV Wehen Wiesbaden! Frei nach dem legendären Zitat des 96er-Europameisters Andreas Möller arbeitet der SVWW mit dem Fanshop Wiesbaden auf dem Mauritiusplatz nun exklusiv im Bereich Merchandising zusammen.



Das traditionsreiche Unternehmen, das sich bereits seit 1996 mit der Produktion und dem Vertrieb von Fußball-Fanartikeln in Wiesbaden und der Region einen Namen gemacht hat, bietet ab sofort nicht nur eine breite Palette von Trikots und Fanartikeln nationaler und internationaler Top-Clubs aus der Bundesliga, Premiere League, Serie A oder Primera Division an, sondern jetzt auch ein reichhaltiges Angebot an exklusiven Fanartikeln des SV Wehen Wiesbaden.



Im Fanshop Wiesbaden auf dem Mauritiusplatz im Herzen der hessischen Landeshauptstadt finden alle SVWW-Fans eine attraktive Fanartikel-Auswahl: von den aktuellen Trikots, über neue T-Shirts mit exklusiven Motiven, einer Baby-, Kinder- und Damen-Kollektion bis hin zu Fan-Accessoires wie Handtücher, Feuerzeug, Wimpel, Gläser und Tassen oder Rucksack, Sporttasche und Zollstock.



„Mit dem Fanshop Wiesbaden haben wir jetzt einen starken Merchandising-Partner, der unseren Fans zentral in der City eine große Auswahl an SVWW-Fanartikeln bietet. Da dürften keine Wünsche unerfüllt bleiben“, freut sich SVWW-Geschäftsführer Dr. Thomas Pröckl über die Zusammenarbeit.



Eine kleine Auswahl der exklusiv vom Fanshop Wiesbaden produzierten SVWW-Fanartikel wird es nach wie vor auch im Fanshop des SV Wehen Wiesbaden in der Geschäftsstelle und im Rahmen der der SVWW-Heimspiele in der BRITA-Arena geben.



Weitere Informationen zu den neuen SVWW-Fanartikeln im Fanshop Wiesbaden gibt es unter: www.fanshop-wiesbaden.de



Das ist JAHR spitze: der SVWW-Kalender 2017



Das ist JAHR spitze: Der neue SVWW-Kalender 2017 ist da! Mit zwölf emotionalen Bildern rund um den SV Wehen Wiesbaden – selbstverständlich mit dem legendären Tor von Alf Mintzel zum Last-Minute-Klassenerhalt im Mai 2016 – trumpft der exklusiv vom Fanshop Wiesbaden hergestellte SVWW-Jahreskalender auf.



Zum Preis von 13,95 Euro ist der Kalender im Format 42x30 cm im Fanshop Wiesbaden auf dem Mauritiusplatz, im Fanshop auf der SVWW-Geschäftsstelle, im Online-Shop unter www.svwwshop.de sowie bei den Heimspieltagen in der BRITA-Arena erhältlich.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren