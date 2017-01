Fortschritte bei David Blacha: Tag 2 im Trainingslager in Oliva Nova

Der Schweiß rinnt von seiner Stirn und mit zusammengekniffenen Augen wegen der tiefstehenden Sonne beobachtet David Blacha vom Seitenrand des Trainingsplatzes aus seine Mannschaftskameraden auf dem Rasen. Der Offensivspieler des SV Wehen Wiesbaden kann auf Grund einer Kniereizung im Winter-Trainingslager im spanischen Oliva Nova bislang nur intensive, individuelle Aufbauarbeit mit Fitness- und Athletik-Trainer Sebastian Wagener absolvieren. „Heute habe ich aber zum ersten Mal wieder leichtere Übungen mit der Mannschaft machen können“, freut sich der 26-Jährige über den persönlichen Fortschritt am zweiten Tag in Spanien.



Am Donnerstag ging es für die SVWW-Profis bereits um 07.30 Uhr los. Eine 30-minütige Laufeinheit am Strand stand vor dem Frühstück auf den Plan. Zwei weitere intensive Einheiten auf dem Platz sind ebenfalls angesetzt, darüber hinaus gibt es auch theoretische Taktik-Stunden am Abend. David Blacha ist überzeugt: „Wir bereiten uns hier optimal vor, damit jeder weiß, was in der Rückrunde wichtig sein wird, um erfolgreich Fußball zu spielen. Ich sehe uns dabei auf einem guten Weg.“





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren