SV WasenSchutz - Die Versicherung, die auf einen Bierdeckel passt

Wasenzeit ist Partyzeit. Vom 23.9. bis 9.10. findet das Cannstatter Volksfest statt , mit vier Millionen Besuchern ist es das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Um sorgenfrei den Wasenbesuch genießen zu können, bietet die SV SparkassenVersicherung (SV) mit dem SV WasenSchutz eine Versicherung für einen Tag.



Für 24 Stunden sind dann der Diebstahl von Jacken, Taschen, Portemonnaies und Mobiltelefonen und der Verlust von Dokumenten versichert. Ebenso versichert ist, wenn einem jemand das geliehene Dirndl beschädigt oder wenn nach einem Unfall Zahnersatz nötig sein sollte. Für Wasenpartygänger nicht ganz unwichtig: Die SV hilft beim Löschen veröffentlichter Fotos, die so nicht hätten veröffentlicht werden sollen. Abgeschlossen werden kann der WasenSchutz ganz schnell und einfach per Smartphone. Bezahlt wird per Kreditkarte, SOFORT oder Paypal. Unter www.sparkassenversicherung.de/Wasenschutz gibt es alle Infos.



"Wir haben aus unserem reichhaltigen Produkt-Portfolio die richtige Mischung zusammengestellt, die unsere Kunden auf dem Wasen benötigen," sagt Dominik Schütz, Innovationsmanager bei der SV. "Die Hilfe beim Löschen von Fotos, die so nicht ins Internet hätten gelangen sollen, ist beispielsweise fester Bestandteil unseres innovativen InternetSchutzes." Der SV WasenSchutz ist das erste Produkt im Bereich situativer Versicherungen bei der SV. Die Produktgruppe der situativen Versicherungen wird in der nächsten Zeit weiter ausgebaut. Schütz: "Viele unserer Kunden möchten einen kurzfristigen und passgenauen Schutz für bestimmte Situationen. Natürlich gibt es diese Produkte auch als Bestandteil unserer normalen Verträge. Wir wollen unseren Kunden aber die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, für welchen Zeitraum sie die eine oder andere Versicherung brauchen." Die passende Plattform für den Verkauf liefert der Partner SituatiVe. SituatiVe ist ein StartUp im Bereich situative Versicherungen, das seit 2013 am Markt ist.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren