Alexander Laible ein Riesling Champion

Das Weingut Alexander Laible zählt zur Champions League der Rieslinge in Deutschland. Der Jungwinzer aus Durbach hat bei der Riesling Champion 2016 als Bester aus Baden und Württemberg abgeschnitten und hält damit fürs Ländle die Fahne hoch. Für vier Laible-Weine gab es vier Auszeichnungen.



Das Championat versammelte knapp 1500 Rieslinge aus fast allen deutschen Anbaugebieten zu einem spannenden Wettbewerb. Alexander Laible landete mit seinen Weinen Kalkmergel, Chiara, 1000 Sterne und Alte Rebe unter den TOP 20. Aus Baden hatten es nur zwei Betriebe ins Finale geschafft. Zuvor hatten die Winzer ihre Weine ins Rennen geschickt. Die vier besten Weine des Betriebes wurden für die Bewertung herangezogen, davon durfte nur einer edelsüß sein. Schon im Vorfeld des Vergleichs hatten die Juroren 60 Prozent der eingereichten Weine aussortiert. Die 40 Prozent der Verbliebenen Weine waren aber „teilweise grandios“ sparte Macher Rudolf Knoll nicht mit Lob. „Hier war die Elite des deutschen Weinbaus vertreten“, schilderte Alexander Laible.



Der Jungwinzer freut sich zudem über einen „kleinen Ritterschlag“ der Welt anerkanntesten britischen Weinkritikerin Jancis Robinson. Sie hatte auf ihrer Homepage Purple Pages vom „Riesling-Magier aus Deutschland“ berichtet nachdem sie die Weine von Alexander Laible beim britischen Importeur Laibles in England verkostet hatte.



Freude herrscht beim Weingut Alexander Laible über den Jahrgang 2016. Dieser knüpfe nahtlos an den 2015er an. „Wir sind glücklich über ein weiteres großes Jahr! Die Weine sind alle sehr duftig und aromatisch, vom Riesling bis zum Spätburgunder.“ Er bezeichnet die Weine als ein „Schlaraffenland der Aromen“ von Maracuja über Mango und Zitrus bis Brombeer. Das Ertragsniveau falle aufgrund des schlechten Wetters im Frühsommer gering aus. Die Qualität aber sei wie 2015 sehr gut, sogar mit etwas weniger Alkohol, was dem Weinverzehr zuträglich sei.





