Sunstar Sommersaison 2016: Verbesserung trotz anhaltend schwacher Nachfrage aus dem europäischen Markt

Die Sommersaison 2016 (Mai bis Oktober) stand für die Sunstar Hotelgruppe im Zeichen einer leichten Erholung. Weiterhin rückläufige Buchungszahlen aus den europäischen Kernmärkten konnten durch eine erhöhte Nachfrage aus dem Nahen und Fernen Osten ausgeglichen werden. Die Bettenauslastung erhöhte sich von 56% auf 58%.



Der kontinuierliche Rückgang von Gästen aus dem Euroraum, insbesondere Deutschland (-11%) und Grossbritannien (-16%), stellt die meisten Sunstar Hotels weiterhin vor grosse Herausforderungen. Insbesondere die Betriebe, die in der Vergangenheit stark von dieser Gästegruppe frequentiert wurden (Graubündner Hotels) leiden nun massiv unter deren Fernbleiben. Die Hotels im Berner Oberland, welche in den Sommermonaten traditionell stark aus dem asiatischen Raum besucht werden, profitierten hingegen von der stetig wachsenden Nachfrage aus diesen Ländern. Trotz der währungsbedingt nochmals attraktiver gewordenen Konkurrenz in den Nachbarländern hielten die einheimischen Gäste Sunstar weiterhin die Treue: ihre Zahl legte nochmals leicht zu (+1.4%). Der durchschnittliche Erlös pro Übernachtung konnte ebenfalls gesteigert werden (+3%).



Die detaillierten Resultate der Sommersaison 2016 (1. Halbjahr des 49. Geschäftsjahres) erscheinen im Sunstar Halbjahresbericht Ende Februar 2017.



Buchungsstand Wintersaison 2016/17 nur knapp unter Vorjahr



Der Buchungsstand für den kommenden Winter liegt aktuell nur leicht unter Vorjahresniveau (-2.4%). Auf Grund der momentanen Schneesituation in den Bergen ist die Einschätzung für diese (wichtigere) Saison des Geschäftsjahres verhalten optimistisch. Da Ostern 2017 erst Mitte April und somit sehr spät liegt, ist die Wintersaison gegenüber Vorjahr zudem leicht verkürzt.



Sunstar-Holding AG



Die 1969 gegründete und an der elektronischen Handelsplattform OTC-X der Berner Kantonalbank gelistete Sunstar-Holding AG mit Sitz in Liestal/BL besitzt und betreibt zwölf SUNSTAR Ferienhotels überwiegend im 4-Sterne-Segment in den Schweizer Bergen, im Tessin und im Piemont (Arosa, Davos [2], Flims, Klosters, Lenzerheide, Grindelwald, Wengen, Saas-Fee, Zermatt, Brissago und Isola d'Asti/Piemont) mit insgesamt 1'936 Betten. Frühestens 2018 ist die Eröffnung eines weiteren Betriebes in Pontresina mit 106 Betten geplant. Als weltweit erste Hotelgruppe garantiert Sunstar seit 2008 klimaneutrale Ferien in allen Schweizer Betrieben. Neben ihrer nachhaltigen Ausrichtung legt Sunstar auch Wert auf vielfältige Urlaubs- und Erlebnisangebote zu einem attraktiven Preis-/Leistungs-Verhältnis.



