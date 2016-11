Vorzeitige Weihnachtsgeschenke für Urlauber: Tägliche Mietwagen-Rabatte im Adventskalender von Sunny Cars

Eine Chance auf einen preisgünstigen Mietwagen-Urlaub haben Reisebegeisterte in den kommenden Wochen bei Sunny Cars: Ab dem morgigen 1. Dezember 2016 gibt es in einer Adventskalender-Aktion bis zum Heiligabend tägliche Rabatte für eine Mietwagen-Destination. Den Start machen die Kanarischen Inseln mit einem Preisnachlass in Höhe von 20 Euro pro Buchung.



Am Freitag, den 2. Dezember 2016, können Italien-Urlauber ebenfalls von einem Nachlass in Höhe von 20 Euro profitieren und am Folgetag wird der gleiche Rabatt für Zypern eingeräumt. Welches Land täglich vergünstigt buchbar ist, erfahren interessierte Sparfüchse unter www.sunnycars.de.



Die Buchung für das jeweilige Land muss am selben Tag erfolgen und gilt für alle Leistungspakete von Sunny Cars für den Mietzeitraum ab dem jeweiligen Buchungstag bis zum 31. März 2018. Somit können auch Urlauber, die schon jetzt langfristige Reisepläne schmieden, von den Tagesaktionen im Sunny Cars Adventskalender profitieren.



Hinter den Türchen verstecken sich attraktive Nah- und Fernreiseziele, wie z.B. Portugal, Kroatien, die USA oder Neuseeland. Die Mindestmietdauer beträgt mit Ausnahme der Aktion am 24. Dezember 2016 immer fünf Tage.



Sämtliche Angebote von Sunny Cars sind über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 zu buchen.

Sunny Cars GmbH

Sunny Cars wurde vor 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen. Für alle Angebote von Sunny Cars gilt die voll/voll-Tankregelung, die als die fairste und Beste für Urlauber gilt.



