Sunlight unterstützt Toni Kroos Stiftung

Die Reisemobilmarke Sunlight ist der Inbegriff von Abenteuer, Freiheit und sportlichen Herausforderungen. Perfekt werden diese Eigenschaften von den engagierten Extremsportlern des von Sunlight gesponserten Factory Teams verkörpert. Jetzt hat Sunlight eine Partnerschaft mit einem weiteren Sportler besiegelt, doch geht es diesmal nicht um waghalsige Unternehmungen und Höchstleistungen, sondern um die leisen Töne. Sunlight unterstützt die Toni Kroos Stiftung, ein Projekt, das dem weltbekannten Spitzenfußballer persönlich sehr am Herzen liegt.



Die Toni Kroos Stiftung setzt sich für gemeinnützige Zwecke ein und erfüllt die Wünsche gesundheitlich stark beeinträchtigter Kinder, finanziert spezielle Therapien, entlastet die Eltern im Alltag und organisiert unvergessliche Erlebnisse für die Geschwister. Ein Engagement, zu dem Sunlight nach besten Kräften beitragen möchte. Den Auftakt machte das Unternehmen mit einer Sachspende für die 13- jährige Lisa. Sie leidet seit ihrem ersten Lebensjahr an Rheuma und wollte unbedingt ihre Mobilität im Alltag verbessern. Sunlight stiftete ein Fahrrad mit Helm und Zubehör, um auch ihr ein Gefühl von Freiheit und Ungebundenheit zu ermöglichen.



Doch nicht nur die kranken Kinder stehen im Fokus der Hilfsaktionen, sondern auch ihre Angehörigen. Da viele der betroffenen Familien sowohl psychisch als auch finanziell häufig an ihre Belastungsgrenzen stoßen, sind dringend notwendige Urlaube oft nicht möglich. Auch hier möchte sich Sunlight einsetzen und durch die Leihgabe von Reisemobilen kranken Kindern, ihren Eltern und Geschwistern die Gelegenheit geben, gemeinsam ihr ganz persönliches Abenteuer zu erleben. Dabei können sie ganz komfortabel ans Ziel ihrer Wahl reisen, denn sie haben immer ein komplettes mobiles Zuhause dabei.

