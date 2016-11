SF55e marktreif

Passend zur BAU, die vom 16.–21. Januar 2017 in München stattfindet, geht das neue SUNFLEX Basis-Falt-Schiebe-System SF55e in den Verkauf. In Halle B1, am Stand 111 können Besucher die vereinfachte und günstigere wärmegedämmte Version des seit Jahren bewährten Systems SF55 in natura erleben. „Neben dieser Weiterentwicklung präsentieren wir selbstverständlich auch unsere bewährten Systeme, zu denen seit der Neueinführung vor einem Jahre mittlerweile auch das stehende Schiebe-Dreh-System SF30 gehört", erklärt Ernst Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. Bei dem stehenden SF30 liegt die komplette Systemlast auf der Bodenschiene, wodurch Dachkonstruktionen entlastet werden. Aus diesem Grund eignet es sich insbesondere als Wandsystem zur Montage an freistehenden Dächern, deren Statik keine zusätzlichen Lasten ohne Verstärkung aushalten würde. Seit der Markteinführung dieses Systems verzeichnet der Hersteller eine große Nachfrage.



Weitere Informationen unter www.sunflex.de

Sunflex Aluminiumsysteme GmbH

Die SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH aus Wenden-Gerlingen ist seit über 30 Jahren spezialisierter Hersteller von Falt-Schiebe-Systemen (Faltanlagen), Schiebe-Dreh-Systemen und Horizontal-Schiebe-Wänden. SUNFLEX bietet mit ihren Produkten die verschiedensten Möglichkeiten, maximale Wohnflächen zu schaffen und dabei deren Nutzwert deutlich zu steigern. Als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich liefert SUNFLEX vielseitige Lösungen für Terrassen, Wintergärten, Fassaden, Balkone sowie Geschäftseingänge, Raumteilung und Trennwände. Individuell an Kundenbedürfnisse angepasst, fügen sich SUNFLEX-Lösungen harmonisch in die Umgebung ein. An den Produkten schätzen Kunden vor allem die leichte und intuitive Bedienbarkeit, das hohe Qualitätsniveau und die lange Lebensdauer. Bundesweit sind rund 100 Mitarbeiter für das familiengeführte Unternehmen tätig.

