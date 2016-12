Gebühren auch für ungenutzte Dispo-Kredite

SWR-Recherchen: Sparkassen in Rheinland-Pfalz verlangen zunehmend Gebühren von Geschäftskunden auch für ungenutzte Dispo-Kredite / Kritik von der Handwerkskammer



Eine Umfrage des SWR hat ergeben, dass die Hälfte der Sparkassen im Land Gebühren für nicht genutzte Dispo-Kredite schon jetzt erhebt oder in Kürze einführen will. Betroffen sind zehntausende Handwerker, Winzer oder Landwirte. Der Sprecher der Handwerkskammer der Pfalz, Bernd Bauerfeld, kritisierte die Praxis, Geld für eine nicht erbrachte Leistung zu verlangen. Bauerfeld sagte dem SWR wörtlich: "Wenn die Banken jetzt beginnen, Gebühren für etwas zu fordern, bei dem der Handwerker nicht eine unmittelbare Gegenleistung wahrnimmt, dann wird das schwer zu vermitteln sein."



Ein Handwerksbetrieb, der seinen Kreditrahmen von 150.000 Euro mehrere Monate nicht voll ausnutzt, zahlt nach SWR-Recherchen mehr als 1.000 Euro pro Jahr. Die Sparkassen argumentieren, dass auch ein ungenutzter Kredit sie Geld koste und man die Kunden jetzt an diesen Kosten beteilige. Bisher haben viele Banken darauf verzichtet, weil sie anderweitig genügend verdient haben - zum Beispiel indem sie die Spareinlagen der Kunden angelegt haben. Aber wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank werfen diese Anlagen immer weniger ab. Von Privatkunden verlangen die Landes-Sparkassen bis jetzt noch keine Gebühr für ungenutzte Dispo-Kredite.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren