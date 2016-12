"Maßstäbe für die Branche gesetzt"

Die Südwestbank ist bereits zum neunten Mal in Folge zur „Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ ausgezeichnet worden. Am Dienstagabend verliehen das Fachmagazin Elite Report und das Handelsblatt der unabhängigen Privatbank in der Münchner Residenz die Urkunde. Von 348 analysierten Adressen kristallisierten sich nur 46 nach Ansicht der Jury empfehlenswerte Vermögensverwalter heraus. Die Südwestbank setzt sich mit der Auszeichnung „summa cum laude“ im vierten Jahr an die Spitze der Vermögensverwalter-Pyramide. Das ist noch keiner anderen Bank in Baden-Württemberg gelungen.



Von der aufmerksamen Kundenorientierung bis hin zu in sich schlüssigen Anlagekonzepten hat die Südwestbank nach Ansicht der Jury „Maßstäbe für die gesamte Branche“ gesetzt. Ergänzend zu 40 Praxis-Parametern, die die Prüfer unter die Lupe nahmen, prägten das Urteil auch die Stimmen von 100 Testern. Neben der vorbildlichen Beratungs- und Betreuungsqualität waren es Kriterien wie die Nähe zu den Mandanten und offene, ehrliche Kommunikation, mit denen die Südwestbank besonders punkten konnte.



Bei dem umfangreichen Prüfverfahren bewerteten erfahrene Wirtschaftsprüfer 348 Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Sie analysierten zusätzlich zu den 40 Prüfkriterien des Bewertungsbogens die Bilanzen der Vermögensverwaltungen. Solide aufgestellt und ohne verborgene Risiken blieben am Ende 46 Häuser, die die Jury als empfehlenswert erachtete.



„Die Qualität einer Finanzdienstleistung ist für Neukunden schwer abschätzbar“, weiß Wolfgang Kuhn, Sprecher des Vorstandes der Südwestbank. „Der Kunde gewährt der Bank einen beträchtlichen Vertrauensvorschuss. Das Image des Hauses, aber vor allem das Verhalten des Beraters spielen eine ganz wesentliche Rolle“.



Manfred Mühlheim ist seit 19 Jahren der Kopf der Vermögensverwaltung der Südwestbank. Er nahm die Auszeichnung am Dienstagabend gemeinsam mit vier Vertretern seines Bereichs entgegen. Das gute Abschneiden sieht Mühlheim als Ansporn: „Wir sind stolz auf das hohe Niveau unserer Beratung, wollen uns aber im Sinne unserer Kunden stetig verbessern. Qualitätssicherung und der weitere Ausbau unserer Leistungen gehören dazu, um nächstes Jahr bei der Punktzahl noch weiter nach oben zu klettern“.



Vermögensverwaltung auch von Rödl & Partner ausgezeichnet



Die Vermögensverwaltung der Südwestbank gibt jährlich einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer einen vertieften Einblick in das Vermögensverwaltungskonzept, die Präzision in der Umsetzung und die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse ihrer Leistungen. Die Südwestbank erhielt für ihr reales Musterdepot den VVAusweis der Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In der Branche ist dies ein angesehenes Zertifikat und spricht für das hohe Niveau ihrer Vermögensverwaltung.

SÜDWESTBANK AG

Die Südwestbank AG ist eine mittelständische Privatbank mit dem Geschäftsgebiet Baden-Württemberg und gehört mit einer Bilanzsumme von über sieben Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Finanzinstituten Deutschlands. Vor mehr als 90 Jahren in Stuttgart gegründet, beschäftigt sie rund 650 Mitarbeiter an 28 Standorten.