Success Hotel Group setzt Kooperation mit Hilton fort

Die Success Hotel Group betreibt bereits deutschlandweit 15 Hotels. Dabei arbeitet der Hotelbetreiber mit international führenden Franchisegebern zusammen, zu denen auch Hilton gehört. Nach zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Hotelkonzern unterzeichnete Inhaber Manfred Friedrich jetzt einen Vertrag für die kommenden zehn Jahre: „Wir haben ein attraktives Hotel aufgebaut, welches die hohen Qualitätsanforderungen von Hilton voll erfüllt. Trotzdem werden wir in nächster Zeit einige Renovierungsmaßnahmen durchführen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Neben einer hochwertigen Immobilie und einer zeitgemäßen Ausstattung mit einem entsprechenden Komfort, profitieren wir auch zukünftig in Bezug auf eine professionelle Vermarktung durch die renommierte Hotelmarke Hilton. Somit haben wir darüber hinaus weiterhin einen Zugang zu einem internationalen Gästekreis.



Die Success Hotel Group plant bereits zu Beginn 2017 eine Neugestaltung, bzw. Modernisierung der öffentlichen Bereiche des Hilton Garden Inn Stuttgart NeckarPark. Später folgen auch die Hotelzimmer selbst.



Das Businesshotel liegt inmitten des Stuttgarter Veranstaltungsareals „NeckarPark“ nahe der Mercedes-Benz Arena. In lediglich zehn Autominuten ist das Zentrum der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu erreichen.

Success Hotel Management GmbH

Die Success Hotel Group wurde Ende 1995 durch Manfred Friedrich zunächst als Hotelberatung gegründet. Die Unternehmensgruppe unter der Leitung von Manfred und Michael Friedrich betreibt als lizenzierter Franchisenehmer internationaler Hotelmarken wie Accorhotels, Hilton und InterContinental Hotels Group (IHG) derzeit fünfzehn Hotels mit insgesamt über 1.750 Zimmern in Deutschland. Darüber hinaus agiert die Success Hotel Group als Managementpartner für Investoren oder Banken. Das weitere Angebotsspektrum beginnt bei der Standort- und Marktanalyse, reicht weiter über Projektentwicklungsleistungen, Bewertungsgutachten, Machbarkeits- und Plausibilitätsstudien, betriebliche Optimierung sowie Reorganisation bis hin zu Vermittlung und Verkauf von Hotelimmobilien.



Bis 2019 plant die Success Hotel Group sieben neue Hoteleröffnungen. Weitere Projekte befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Planung und Entwicklung. Dazu gehört beispielsweise die Restaurantkette "Mike's Urban Pub". www.shgr.com



