Success Hotel Group eröffnet zwei neue Hotels

Die Hotelbetriebsgesellschaft setzt in Deutschland weiterhin auf Expansion: Das Aparthotel Adagio Frankfurt City Messe und das ibis Styles Rastatt Baden-Baden gingen bereits im September an den Start.



Ende August hat das Softopening mit den ersten beiden Etagen des Aparthotel Adagio Frankfurt City Messe stattgefunden. Im Laufe des Septembers sollen die 172 Studio- und Zweizimmerapartments im WestendGate Turm direkt an der Frankfurter Messe fertig gestellt werden. Manuela Martin hat die Position der Direktorin übernommen. Darüber hinaus erfolgte am 12. September 2016 anschließend die Eröffnung des ibis Styles Rastatt Baden-Baden unter der Leitung von Mieke Hinrichs als Direktorin. Das moderne Hotel bietet 107 Zimmer direkt gegenüber vom Rastatter Schloss.



„Derzeit verfolgen wir ambitionierte Expansionspläne. Das ist uns durchaus bewusst. Trotzdem gestalten wir mit einem großen und schlagkräftigen Team unser Wachstum nachhaltig. Wir setzen dabei auch auf die jahrelange Erfahrung unserer Experten. Mit Hilfe von entsprechenden Strukturen ist es uns daher möglich, das zügige Wachstum auf einem stabilen Fundament fortzusetzen“, so Manfred Friedrich, Geschäftsführer der Success Hotel Group.



In diesem Jahr eröffnete die Success Hotel Group insgesamt drei Hotels mit zusammen rund 400 Hotelzimmern. Somit umfasst das Portfolio der Hotelbetriebsgesellschaft derzeit 15 Hotels. Es befinden sich außerdem sieben weitere Projekte in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase.

Über die Success Hotel Management GmbH

Die Success Hotel Group wurde Ende 1995 durch Manfred Friedrich zunächst als Hotelberatung gegründet. Die Unternehmensgruppe unter der Leitung von Manfred und Michael Friedrich betreibt als lizenzierter Franchisenehmer internationaler Hotelmarken wie Accorhotels, Hilton und InterContinental Hotels Group (IHG) derzeit fünfzehn Hotels mit insgesamt über 1.750 Zimmern in Deutschland. Darüber hinaus agiert die Success Hotel Group als Managementpartner für Investoren oder Banken. Das weitere Angebotsspektrum beginnt bei der Standort- und Marktanalyse, reicht weiter über Projektentwicklungsleistungen, Bewertungsgutachten, Machbarkeits- und Plausibilitätsstudien, betriebliche Optimierung sowie Reorganisation bis hin zu Vermittlung und Verkauf von Hotelimmobilien.



Bis 2019 plant die Success Hotel Group sieben neue Hoteleröffnungen. Weitere Projekte befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Planung und Entwicklung. Dazu gehört beispielsweise die Restaurantkette "Mike's Urban Pub". www.shgr.com



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren