Auszeit mit Kultur, Singlereise oder Wanderurlaub: Studiosus öffnet Iran-Angebot für neue Zielgruppen

Der Iran steht bei Kulturliebhabern weiterhin hoch im Kurs. So gehörte das Land bei Studiosus-Gästen im ausklingenden Jahr 2016 erneut zu den beliebtesten Fernreisezielen. Der Marktführer bei Studienreisen hat sein Angebot deshalb erweitert und drei neue Iranreisen für 2017 ins Programm genommen. Die Rundreisen sind zugeschnitten auf die Wünsche von drei unterschiedlichen Zielgruppen: von Kulturliebhabern, die gerne in kleiner Gruppe reisen, von Singles und Alleinreisenden und von Wanderfreunden. Allen Angeboten gemeinsam sind die erstklassige Studiosus-Reiseleitung, Begegnungen mit Einheimischen und der Blick auf aktuelle Themen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zum Beispiel: Die politische Rolle des Irans in der gesamten arabischen Region und die immer liberaler werdenden religiösen Alltagsvorschriften – erkennbar an vielen jungen Frauen, die das Kopftuch immer lockerer tragen.



Die drei neuen Reisen werden ab April 2017 erstmals durchgeführt. Insgesamt können Studiosus-Gäste nun aus acht Iran-Reisevarianten wählen, mit jeweils unterschiedlichen Routen und inhaltlichen Schwerpunkten. Einen Überblick gibt es im Internet auf www.studiosus.com/iran.



In kleiner Gruppe: „Iran - orientalisches Flair" mit smart & small (10 Tage)



Kleine Gruppe, charmante Hotels und ein entspanntes Reiseprogramm: Diese neue Iranreise aus dem smart & small-Angebot ist speziell für berufstätige Urlauber gestaltet, denen neben Kulturhighlights auch Zeit für Basarbummel oder Ausschlafen wichtig ist. Typisch „iranische" Erlebnisse sind zum Beispiel drei Nächte in einem 250 Jahre alten Traditionshotel in Yasd, das früher das Domizil einer wohlhabenden Juweliersfamilie war – oder der Altstadtbasar in Schiras, auf dem Kuriositäten wie gesalzene Sauerkirschen warten. Ebenfalls beeindruckend: der Meidan-e Imam in Isfahan, einer der schönsten Plätze der Welt. Internet: www.studiosus.com/4244



Für Singles: „Iran" mit Studiosus me & more (10 Tage)



Mit diesem neuen Iran-Angebot aus dem me & more-Katalog erleben Singles und Alleinreisende das Land gemeinsam mit weltoffenen Gleichgesinnten. Die Route führt von Schiras über Yasd und Isfahan nach Teheran. Unterwegs besucht die Gruppe eine einheimische Familie zum Abendessen, diskutiert mit jungen Iranerinnen und Iranern über den gesellschaftlichen Wandel, entdeckt UNESCO-Welterbestätten wie die Ruinen von Pasargadae und Persepolis - und stampft Kichererbsen, Tomaten und Kartoffeln zum Traditionsgericht „Abguscht", persischem Eintopf. Internet: www.studiosus.com/4220



Für Wanderfreunde: „Iran - Berge und Wüsten" (14 Tage)



Kulturelle Höhepunkte verbunden mit spektakulären Landschaftserlebnissen – das ist das Konzept dieser neuen Persienreise. Auf neun kurzen und meist leichten bis mittelschweren Wanderungen entdeckt die Gruppe zum Beispiel einen Panoramapfad mit Picknick im Zagrosgebirge, die heilige Höhle Tschak Tschak am Rande der Großen Salzwüste oder auch die ehemalige Residenzstadt Pasargadae (UNESCO-Welterbe) und das Korantor am Rande von Schiras. Internet: www.studiosus.com/4260



Weitere Informationen zu diesen und anderen Iranreisen von Studiosus gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Studiosus unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.studiosus.com

